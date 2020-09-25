أمن الشرقية يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة شاب بالعاشر

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة شاب مصاب بكدمات وسحجات ، وتم نقل الجثة الي مشرحة المستشفى العام.









وانتقل ضباط مباحث قسم ثان العاشر من رمضان إلى موقع البلاغ، لفحص ملابسات الحادث وكشف غموض الواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بنقل الجثة إلى المشرحة لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.





كما استقبل مستشفى بلبيس العام بمحافظة الشرقية، جثة ربة منزل مقيمة بندر بلبيس،ادعاء شنق نفسها وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف نيابة بلبيس العامة، وجار تحرير محضر بالواقعة