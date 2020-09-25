AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إصابة جابريال خيسوس مهاجم مانشستر سيتي وغيابه عن الملاعب لمدة شهر

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 06:48 م
جابريال خيسوس
جابريال خيسوس
Advertisements
إسماعيل محمود
أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن إصابة لاعبه جابريال خيسوس، مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأشار الاتحاد البرازيلي في بيان نشره إلى أنه تم التواصل مع طبيب نادي مانشستر سيتي، حيث أصيب اللاعب في مباراة الفريق الماضية أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.

وتشير التقارير الصحفية إلى أن فترة غياب جابريال خيسوس عن الملاعب ستمتد لشهر على الأقل، ما يعني غيابه عن الجولة الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم عن قارة أمريكا الجنوبية.

يذكر أن سيرجيو أجويرو مهاجم فريق مانشستر سيتي قد تعرض للإصابة في شهر يونيو الماضي ومن المحتمل أن يعود للملاعب مرة أخرى شهر نوفمبر المقبل.

ويلاقي مانشستر سيتي نظيره ليستر سيتي في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرحيل أو الدكة.. تعاقد ميسي مع مانشستر سيتي يهدد وجود 4 من نجوم الفريق.. تعرف عليهم

مانشستر سيتي يستهل مشواره في البريميرليج بالفوز على ولفرهامبتون 3-1

ترشيحاتنا

بعد مد فترة التصالح لـ30 أكتوبر.. تسهيلات جديدة بملف مخالفات البناء

هدوء يسود شوارع وميادين المنيا

بعد تصدره التريند.. 10 صور رومانسية جمعت بين كريم فهمي و زوجته

ارتفاع فى أسعار الذهب وتراجع الدولار.. تفاصيل

النني بعيد عن تشكيل أرسنال أمام ليفربول.. الإثنين المقبل

ميار شريف تواجه المصنفة الرابعة عالميًا في بطولة رولان جاروس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | عامل دليفري عجوز يحصل على بقشيش 12 ألف دولار

جيلي تطرح geely azkarra الجديدة كليا موديل 2021 .. فيديو وصور

مسنة شجاعة تحبط محاولة سطو على منزلها بـ بندقية.. ورد فعلها تجاه اللص مفاجأة