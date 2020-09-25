رئيس الوزراء الكويتي: ندين الهجمات ضد السعودية ونساندها في حماية أمنها

أعرب رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح عن إدانة بلاده لجميع الهجمات التي تتعرض لها السعودية من جانب ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران.









وقال الصباح، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، "نؤكد دعمنا للإجراءات التي تتخذها السعودية لحفظ أمنها واستقرارها، ونشدد على ضرورة معالجة قضية خزان صافر".





وأضاف الصباح "نجدد التأكيد على موقفنا الراسخ بأن الحل الوحيد للأزمة اليمنية هو الحوار الدبلوماسي".





وقال الصباح "ما زالت القضية الفلسطينية تحظى بمكانة محورية لدينا، ونؤكد موقفنا الثابت في دعم خيارات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة، وأهمية استئناف مفاوضات السلام وفقا للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية".





وتابع الصباح "نجدد دعوتنا للأطراف الليبية لضبط النفس وتغليب الحلول السلمية القائمة على الحوار، ونرحب بمخرجات اجتماعات المغرب لتوحيد المؤسسات الليبية".