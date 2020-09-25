شباب الصحفيين: الشعب المصري شيع جماعة الإخوان لمثواها الأخير

أكدت جبهة شباب الصحفيين، أن الشعب المصري العظيم المؤمن بالرسائل الوطنية للدولة المصرية والمقدر جيدا لحجم التحديات الجسام التي تواجهها مصر كشف جماعة الإخوان الإرهابية على حقيقتها الدنيئة ودقت المسمار الأخير بنعشها، مؤكدة علي ان رد الشعب المصري بتجاهل دعواتهم لإثارة الفوضي بالبلاد هو أبلغ رد على تشييع أفكارها لمثواها الأبدي في مزبلة التاريخ دون رجعه.





وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: فشلت محاولات الإخوان الافاقون المخربون حيث لا يعرف الجماعة الإرهابية سبيلا لها سوي الكذب ليملئون الدنيا صراخا كذبًا وزوار عن وجود حشود بالشوارع لا تراها سوي أعينهم ولكن بعض المواطنين الذين يتواصلون مع هذه القنوات للسخرية من هذيناهم يصيبهم بالسعار فليلجأون للنباح أكثر.





وأ ضاف طوالة، أن كل محاولات الإخوان الإرهابيين وعملائهم والخونة في زعزعة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة باستغلال إجراءات الإصلاح الاقتصادي جاءت الشوارع والميادين الخالية، كرصاصة رحمة لهؤلاء المغرضين.



