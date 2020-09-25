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رياضة

وحش جديد.. بيراميدز يوجه رسالة لـ شريف إكرامي عقب انضمامه للفريق.. فيديو

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 09:58 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
وجه نادي بيراميدز رسالة لـ شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الجديد عقب انضمامه منتقلاََ من الأهلي؛ في صفقة انتهاء حر بعد انتهاء تعاقده مع المارد الأحمر لفترة طويلة، حقق فيها العديد من الإنجازات. 

ونشر الحساب الرسمي لـ بيراميدز عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو لـ جلسة تصوير لـ إكرامي وعلق: "وحش جديد شريف  إكرامي ينضم إلى عائلة #بيراميدز!  "

وكان نادي بيراميدز أعلن منذ أسابيع، صفقة انضمام اللاعب رمضان صبحي، منتقلاََ من نادي هدرسفيلد الإنجليزي بقيمة 4.8 مليون.

ونجح بيراميدز في التعاقد مع ثلاثة لاعبين قادمين من النادي الأهلي، لتدعيم الفريق خلال الموسم الجديد، وهم شريف إكرامي ورمضان صبحي وأحمد فتحي.

وقدم نادي بيراميدز رمضان صبحي في مؤتمر صحفي الأسبوع قبل الماضي، حيث أكد اللاعب خلال تقديمه أن اتخاذه لهذه الخطوة لم يكن من أجل المال.
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