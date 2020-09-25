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منوعات

قادمًا من أمريكا إلى الصين| طفل يصاب بكورونا بعد 16 يوما من تعافيه

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 11:22 م
صدى البلد
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احمد شريف

ثبتت إصابة طفل تعافى من فيروس كورونا التاجي بالعدوى مرة أخرى بعد 16 يومًا من خروجه من المستشفى واجتيازه الحجر الصحي لمدة أسبوعين في الصين.


 قالت السلطات الصحية إن الطفل البالغ من العمر 12 عامًا ، والمعروف باسم عائلته لي ، تم وضعه قيد العزل في هاربين بشمال الصين أمس  الخميس بعد نتيجته الإيجابية.


 تأتي هذه الأخبار في الوقت الذي سارعت فيه مدينة ساحلية كبرى في شرق الصين إلى عزل المئات بعد أن ثبتت إصابة اثنين من العاملين لدى مستورد للمأكولات البحرية بفيروس كورونا ، مما أثار مخاوف من تفشي فيروس كورونا الجديد الذي يلوح في الأفق في البلاد.



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وصل الطفل لي ،إلى شنيانج بمقاطعة لياونينج الشمالية الشرقية قادما من الولايات المتحدة مع والدته في 31 يوليو ، وفقا لبيان صادر عن مسؤولي الصحة.



 تم تشخيص والدة الطفل على أنها مريضة مؤكدة بـ COVID-19 بينما ثبتت إصابة ابنها بالفيروس ولكن لم تظهر عليه أي أعراض.



 بعد تلقي العلاج واجتياز الحجر الصحي لمدة 14 يومًا ، أُعلن أن الطفل خالٍ من الفيروسات وخرج من مستشفى شنيانغ في 8 سبتمبر.



 أمسكه والده وأعاده بالسيارة إلى مدينتهم الأصلية ، هاربين في مقاطعة هيلونغجيانج المجاورة ، في نفس اليوم.



 أمضى المريض السابق أسبوعين آخرين في العزل في المنزل كجزء مما يسمى "الإدارة الصحية" ، وفقًا للسلطات.  لم يذهب لي إلى المدرسة خلال هذه الفترة.

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