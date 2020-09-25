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رياضة

ليل يفوز على نانت بهدفين بالدوري الفرنسي

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 11:20 م
صدى البلد
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عمر سلامة
فاز فريق ليل على ضيفه نانت، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، بالجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

وسجل هدفي ليل نيكولاس بالويس، لاعب نانت - بالخطأ في مرمى فريقه- في الدقيقة 43، وأضاف بوراك يلماز الهدف الثاني في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.

ورفع ليل رصيده بهذا الفوز إلى 11 نقطة في صدارة الترتيب، مؤقتا، وتوقف رصيد نانت عند 5 نقاط في المركز الرابع عشر.

كما حافظ ليل على سجله خاليا من الهزائم هذا الموسم، محققا انتصاره الثالث مقابل التعادل في مباراتين.

وهذه هي الخسارة الثانية لنانت في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في مباراة والتعادل في اثنتين.

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