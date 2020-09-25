شاهد.. بيومي فؤاد يغني العيون السود لـ عبد الحليم حافظ

وتابع الفنان بيومي فؤاد، أنه :"احب سماع أغاني للمطرب الكبير عبد الحليم حافظ، وعمرو دياب وتامر حسني وهيثم شاكر، وبهاء سلطان وادهم سليمان".

وخلال الحلقة غنى الفنان الكبير بيومي فؤاد، أغنية العيون السود، للعندليب عبد الحليم حافظ.

وأضاف :"الفنان الكبير عادل إمام ومحمد صبحي من الكوميديانات الكبيرة على المسرح والفنان عبد المنعم مدبولي ومن الممكن أن يقولوا إفيه ومحدش يضحك وده شيء عادي ويحتاج لطريقة ووقت معين لقوله".

كشف الفنان بيومي فؤاد، عن أعماله الفنية والتي يعتزم تقديمها خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن يستعد لعمل فني على مستوى كبير.









وأضاف فؤاد، أنه خلال الفترة المقبلة سيقدم عملا فنيا ينتمي لنوعية الأعمال «الأكشن»، متابعا أتدرب مع مدرب متخصص.