AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد.. بيومي فؤاد يغني العيون السود لـ عبد الحليم حافظ

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 11:35 م
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
Advertisements
عادل نصار
تحدث الفنان الكبير بيومي فؤاد، عن أبرز المطربين والمغنين الذين يحب سماعهم دائما.


وقال فؤاد، في حواره مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر شاشة دي ام سي، مساء اليوم الجمعة، أن هناك قائمة من المطربين والمغنين أحب لسماعهم في مختلف الأوقات، وفي مقدمتهم العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ.

وتابع الفنان بيومي فؤاد، أنه :"احب سماع أغاني للمطرب الكبير عبد الحليم حافظ، وعمرو دياب وتامر حسني وهيثم شاكر، وبهاء سلطان وادهم سليمان". 


وخلال الحلقة غنى الفنان الكبير بيومي فؤاد، أغنية العيون السود، للعندليب عبد الحليم حافظ.


وأضاف :"الفنان الكبير عادل إمام ومحمد صبحي من الكوميديانات الكبيرة على المسرح والفنان عبد المنعم مدبولي ومن الممكن أن يقولوا إفيه ومحدش يضحك وده شيء عادي ويحتاج لطريقة ووقت معين  لقوله".


كشف الفنان بيومي فؤاد، عن أعماله الفنية والتي يعتزم تقديمها خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن يستعد لعمل فني على مستوى كبير.


وأضاف فؤاد، أنه خلال الفترة المقبلة سيقدم عملا فنيا ينتمي لنوعية الأعمال «الأكشن»، متابعا أتدرب مع مدرب متخصص.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قدوتي حليم.. ماهر يونس: كانوا يلقبوني بـ العندليب الصغير

شخص روحاني.. الموسيقار مجدي الحسيني يتحدث عن علاقته بالعندليب.. فيديو

بطلي تقلديني... شادي شامل يوجه رسالة لياسمين صبري ... "تفاصيل"

في ذكرى ميلاد إسماعيل ياسين.. قصة خلافه مع عبد الحليم حافظ

بيومي فؤاد: استعد لعمل فني كوميدي أكشن

ترشيحاتنا

لمدة 24 ساعة.. انقطاع المياه عن مدينة الإسماعيلية غدا

خبير أمن معلومات يكشف مفاجأة عن تحريض الاخوان ضد مصر|شاهد

علماء: فيروس كورونا يتحور بشكل مخيف وسينتشر بطرق أسرع

ناشئ الزمالك يخضع لجراحة الرباط الصليبي

أردوغان يقع في شر أعماله.. تحذيرات من جماعات سلفية تستعد لتمرد مسلح ضد النظام التركي

خاص| وكيل مالانجو يكشف حقيقة رحيله عن الرجاء ومفاوضات الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للرئتين.. 5 أطعمة تحافظ عليها وتجدد حيويتها

طريقة عمل الباذنجان بالفراخ

أحدث جولة ملكية للأمير هاري وميجان ماركل تثير الجدل لتكلفتها |شاهد