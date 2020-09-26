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شاهد.. ضحك هستيري بين بيومي فؤاد ودنيا وايمي سمير غانم على الهواء

السبت 26/سبتمبر/2020 - 01:20 ص
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
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عادل نصار
عبرت الفنانة دنيا سمير غانم، عن عميق تقديرها للفنان بيومي فؤاد، مؤكده أنها تعشق أعماله الفنية بشكل كبير.

وأضافت دنيا سمير غانم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج مساء دي أم سي، المذاع عبر شاشة دي أم سي، اليوم الجمعة، أن الفنان بيومي فؤاد شخص مبدع ويضيف كل عمل فني يقدمه، قائلة :"بكون سعيده جدا بالعمل معه، وكلنا نحبه ونقدره فنه".

وأضافت الفنانة الكبيرة دنيا سمير غانم، أن عمل نيلي وشريهان من الأعمال الرائعة للفنان بيومي فؤاد، واحب أتفرج علي بيومي فؤاد في كل أعماله نموذج لشخص واحد وهو بيومي فؤاد بس.

وأضاف :"الفنان الكبير عادل إمام ومحمد صبحي من الكوميديانات الكبيرة على المسرح والفنان عبد المنعم مدبولي ومن الممكن أن يقولون أفيه ومحدش يضحك وده شيء عادي ويحتاج لطريقة ووقت معين  لقوله".

كشف الفنان بيومي فؤاد، عن أعماله الفنية والتي يعتزم تقديمها خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن يستعد لعمل فني على مستوى كبير.

وأضاف فؤاد، أنه خلال الفترة المقبلة سأقدم عمال فني ينتمي لنوعية الأعمال «الأكشن»، متابعا أنه أتدرب مع مدرب متخصص.

ورد الفنان الكبير بيومي فؤاد، علي الفنانة دنيا سمير غانم، قائلا :"ده انا اللي بكون مبسوط وحابب جدا العمل معاكي ومع أيمي سمير غانم، والعمل معكم شيء رائع وناجح".

وفي نهاية المداخلة دخل الفنان الكبير بيومي فؤاد ودنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم، في نوبه ضحك هستيري.


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