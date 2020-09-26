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بين الناس

أهالى مدينة المطرية بالدقهلية يستغيثون من عدم وجود صرف صحي في المنطقة بأكملها

السبت 26/سبتمبر/2020 - 10:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن محمود سيد، من أهالي مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم وجود صرف صحي في المنطقة بأكملها.


ويقول فى رسالته: "نعانى نحن أهالي مدينة المطرية دقهلية وتحديدا سكان المنطقة الواقعة خلف القطار، من عدم وجود صرف صحي في المنطقة بأكملها، مما يؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة ويشكل خطورة داهمة على السكان".


وناشد المسئولين التدخل السريع واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحل تلك الأزمة.


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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