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نائل شحادة للمقاول الهارب محمد علي: تقدمت ببلاغ ضده وسأشهد بكل ما لدي.. فيديو

السبت 26/سبتمبر/2020 - 12:53 ص
نائل شحادة، الوسيط
نائل شحادة، الوسيط العقاري للهارب محمد علي
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إسراء صبري
قال نائل شحادة، استاذ الاقتصاد، والوسيط العقاري، إن المقاول الهارب محمد علي، كان يتعامل مع المهربين من خلال تحديد مكان ما ويتوجهون إليه؛ من أجل الحصول على الأموال، معقبا: بنروح المكان ويطلع واحد للعربية ويديه كيس فيه فلوس ويمشي".

وأضاف خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، أنه لم يكن على درايه بما يقوم به محمد علي، وعند معرفته تقدم في فبراير 2019 ببلاغ للقضاء، ضد محمد علي، معقبا: واجهت في بداية القضية مشكلة عدم وجود مستندات، ولكن حاليا أصبح لدي ما يثبت إدانته في هذة الأعمال.

وأكمل: حاليا أثبت كل ما توجهت به للقضاء الإسباني، مشيرا إلى ان القضاء الإسباني سيقوم باستدعائي، وسأشهد بما لدي من مستندات.

وفيما يخص واققة التهرب الضريبي في إسبانيا، أوضح أن القانون ينص على الحبس من سنة إلى 5 سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية، وأما تهريب الأموال فالقضاء بيحدد من سنة إلى خمس سنوات حبس أيضا.

وتابع: في بداية معرفتي بمحمد علي؛ كنا نقيم سويا في فيلا واحده، وتعاملت معه بمثابة أخ.
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