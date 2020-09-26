AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بيصحى على كاس وسيجارة.. الوسيط العقاري يفضح الهارب محمد علي.. فيديو

السبت 26/سبتمبر/2020 - 12:56 ص
الهارب محمد علي
الهارب محمد علي
Advertisements
إسراء صبري
كشف نائل شحادة، أستاذ الاقتصاد، والوسيط العقاري، تفاصيل حياة المقاول الهارب محمد علي، قائلا: "محمد علي كان بيصرف كتير، وكان بيحب يروق على حالة".

وتابع خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، : مشكلة محمد علي، كانت تتلخص في شرب الكحوليات والمخدرات والحشيش، معقبا: كان بيصحى الصبح على كاس وسيجارة".

وفيما يخص مصدر دخل محمد علي، أوضح أنه على حد علمه، كان يصرف الأموال التي حصل عليها من بيع فيلا الرحاب ومارينا ومدينتي، مشيرا إلى أن محمد علي كان يحول الأموال الخاصة ببيع الفلل الخاصة به، على أجزاء، جزء قانوني، على حسابه في إسبانيا، والجزء الأخر من خلال مصر، عن طريق التهريب.

وأكمل: حاليا الفيلا الخاصة بمحمد علي في إسبانيا لم تكتمل بعد، ولكنه يقيم حاليا في شقة بإسبانيا، مشددا على ان القضاء الإسباني بدا في دراسة القضايا المقدمه ضد محمد علي.

وأردف: محمد علي لم يكن يتوقع أني سأقوم بالإبلاغ عنه، وحاليا محمد علي لم يتواصل معي منذ التقدم بالبلاغ.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتسرق منه 8 ملايين دولار في إسبانيا.. والد الهارب محمد علي: مراته وولاده بيناموا على كنبة في تركيا ومش بيصرف عليهم

الهارب وسط الساقطات.. شاهد آخر ظهور للمقاول محمد علي في ديسكو بإسبانيا

سكاى نيوز : إسبانيا تتهم محمد علي المقاول الهارب بغسيل أموال والتهرب الضريبي

أحمد موسى يعرض تسريبا صوتيا للإرهابي الخائن محمد علي

هترجع متكتف.. أحمد موسى يوجه رسالة للهارب محمد علي

الوسيط العقاري للهارب محمد علي يكشف تفاصيل إدانته بقضية التهرب الضريبي..فيديو

ترشيحاتنا

بيراميدز يكشف حقيقة التفاوض مع المدير الفني للأهلي

شاهد.. كواليس الأيام الأخيرة في حياة الفنانة رجاء الجداوي

تعرف على موعد صرف معاشات شهر أكتوبر والدفعة الثانية لأصحاب العلاوات الخمس

زوجة الشيخ طلال آل ثاني تكشف عن تعرضها للتهديد بالقتل من مسؤولين في قطر

حياتي ادمرت.. انهيار فتاة الدقهلية من البكاء.. شاهد

بـ الكاجوال الجريء.. ليلى أحمد زاهر تستعرض جمالها.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للرئتين.. 5 أطعمة تحافظ عليها وتجدد حيويتها

طريقة عمل الباذنجان بالفراخ

أحدث جولة ملكية للأمير هاري وميجان ماركل تثير الجدل لتكلفتها |شاهد