بيصحى على كاس وسيجارة.. الوسيط العقاري يفضح الهارب محمد علي.. فيديو

كشف نائل شحادة، أستاذ الاقتصاد، والوسيط العقاري، تفاصيل حياة المقاول الهارب محمد علي، قائلا: "محمد علي كان بيصرف كتير، وكان بيحب يروق على حالة".



وتابع خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، : مشكلة محمد علي، كانت تتلخص في شرب الكحوليات والمخدرات والحشيش، معقبا: كان بيصحى الصبح على كاس وسيجارة".



وفيما يخص مصدر دخل محمد علي، أوضح أنه على حد علمه، كان يصرف الأموال التي حصل عليها من بيع فيلا الرحاب ومارينا ومدينتي، مشيرا إلى أن محمد علي كان يحول الأموال الخاصة ببيع الفلل الخاصة به، على أجزاء، جزء قانوني، على حسابه في إسبانيا، والجزء الأخر من خلال مصر، عن طريق التهريب.



وأكمل: حاليا الفيلا الخاصة بمحمد علي في إسبانيا لم تكتمل بعد، ولكنه يقيم حاليا في شقة بإسبانيا، مشددا على ان القضاء الإسباني بدا في دراسة القضايا المقدمه ضد محمد علي.



وأردف: محمد علي لم يكن يتوقع أني سأقوم بالإبلاغ عنه، وحاليا محمد علي لم يتواصل معي منذ التقدم بالبلاغ.