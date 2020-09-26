AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بالصور..اهتمام إعلامي بكواليس حفل"حماقي" في اليوم الوطني السعودي الـ٩٠

السبت 26/سبتمبر/2020 - 09:46 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد زاهر
مع وصول الميجا ستار محمد حماقي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية لإحياء الليلة الرابعة من احتفالات المملكة العربية السعودية بالعيد الوطني الـ ٩٠ تناقلت وسائل الإعلام العربية والخليجية بخاصة تفاصيل وكواليس حفله باهتمام كبير. 

وصل حماقي جدة بصحبة مدير أعماله حمدي بدر وكان في استقبالهما محمد زكي المدير التنفيذي ل "بنش مارك" العالمية التى وضعت كافة الإمكانيات للخروج باحتفال عالمي يتوافق مع اليوم الأسمى والمحبب لقلوب الشعب السعودي والعربي حيث يحتفل فيها محبي السعودية من جميع انحاء الوطن العربي تحت شعار "همة حتى القمة".

حرص حماقي في بداية حفله علي تحية الجمهور من مختلف الجنسيات العربية لحفاوة الاستقبال وتهنئة أهل المملكة والقيادة السياسية الرشيدة بالعيد الوطني السعودي ال ٩٠ ووجهة كلمة شكر للهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ للجهود المبذولة من أجل إسعاد الجماهير العربية.

قدم حماقي طول الحفل العديد من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "نقسى ابقي جنبه" ،" أجمل يوم" ،"يزلزل" ،"قدام الناس" ،" جري ايه واهلي أحلي حاجة فيكي" ،"ليه بيلموني" ،"من قلبي بغني" ،"من البداية" ، "قادرين نعلمها" وواحدة واحدة" و"عمره ما يغيب" التي .. بالإضافة إلى "ام الدنيا" .
بالصور..اهتمام إعلامي بكواليس حفل"حماقي" في اليوم الوطني السعودي الـ٩٠
بالصور..اهتمام إعلامي بكواليس حفل"حماقي" في اليوم الوطني السعودي الـ٩٠
بالصور..اهتمام إعلامي بكواليس حفل"حماقي" في اليوم الوطني السعودي الـ٩٠
بالصور..اهتمام إعلامي بكواليس حفل"حماقي" في اليوم الوطني السعودي الـ٩٠
بالصور..اهتمام إعلامي بكواليس حفل"حماقي" في اليوم الوطني السعودي الـ٩٠
بالصور..اهتمام إعلامي بكواليس حفل"حماقي" في اليوم الوطني السعودي الـ٩٠
بالصور..اهتمام إعلامي بكواليس حفل"حماقي" في اليوم الوطني السعودي الـ٩٠
بالصور..اهتمام إعلامي بكواليس حفل"حماقي" في اليوم الوطني السعودي الـ٩٠
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحت شعار "همة حتى القمة".. عمرو دياب وحماقي وأنغام وعاشور يشاركون في احتفالية اليوم الوطني السعودي

رغم كورونا.. السعودية تستعد لإحياء أضخم الحفلات الغنائية بمناسبة اليوم الوطني السعودي

اليوم الوطنى السعودى .. همة 90 عاما حتى القمة

شاهد .. وصول الفنانة أحلام للسعودية استعدادًا لإحياء حفل اليوم الوطني للمملكة

نوال الزغبي تهنئ الشعب السعودي بـ مناسبة العيد الوطني

السعوديون يودعون كورونا باحتفالات العيد الوطنى الـ 90.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد تلقيها 151 ألفا و540 طلب تصالح.. القليوبية تُحصل 854 مليون جنيه من البناء المخالف

سعر سيتروين سي إليزيه citroen c elysee 2020.. صور

طول عمرك جميلة.. نرمين الفقى تشارك فى تحدى الطفولة.. شاهد

أخبار التوك شو.. أسرار جديدة عن رحيل رجاء الجداوي بكورونا.. سجين يهرب من "الإعدام" في أنابيب الصرف الصحي.. مفتي الديار: يجب شكر الله كوننا من أبناء مصر

إسرائيل ترفع السرية لأول مرة عن تجاهل إنذار عراقي تسبب بهزيمتها في حرب أكتوبر

سعر ومواصفات سيتروين citroen c4 2020 اليوم في مصر.. صور

AdvertisementS

طلبت الخلع فقطع وشها بالمطواة وأصابها بـ 163 غرزة .. اسكندرانية: زوجى أدمن المخدرات وبيشوه سمعة بناته

قصة مفزعة.. رافق زوجته المريضة فمات داخل عيادة طبيب بالشرقية

الفنانة الشابة أميرة شرابي ترتدي الحجاب

دعاء الصباح بعد صلاة الضحى من 41 كلمة يفرج همك ويقضي دينك

إسرائيل ترفع السرية لأول مرة عن تجاهل إنذار عراقي تسبب بهزيمتها في حرب أكتوبر

الأهلي تراجع عقب تعاقده مع بيكهام.. عمر ياسين: الزمالك يكثف مفاوضاته لضم ظهير بيراميدز

مواعيد مباريات اليوم السبت 26 - 9 - 2020 والقنوات الناقلة

زوجة علاء علي: لم أستطع العمل في نادي الزمالك.. وأتمنى توفير فرصة عمل بـ أكتوبر.. فيديو

بيني وبين ربنا وصال .. آخر ما كتبته أميرة شرابي قبل ارتداء الحجاب

إعلامية كويتية لقناة الجزيرة: موتوا بغيظكم.. مصر عصية على الكل وتنعم بالأمن والاستقرار

علامة مبكرة بالفم تشير إلى الإصابة بفيروس كورونا.. تفاصيل

ننشر تفاصيل دليل الإجراءات الاحترازية التي ستطبق بالمدارس في العام الدراسي الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة مفزعة.. رافق زوجته المريضة فمات داخل عيادة طبيب بالشرقية

بسعر أقل من 150 ألف جنيه.. أرخص 3 سيارات في السوق المصري

سعر سيتروين سي إليزيه citroen c elysee 2020.. صور