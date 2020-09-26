مع غلق باب الترشح اليوم.. 143 دائرة انتخابية للفردي و 4 دوائر للقوائم في انتخابات النواب 2020

تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض لإغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب الجديد 2021، في الثانية ظهر اليوم السبت، وذلك عقب انتهاء مدة العشرة أيام المحددة لتلقى أوراق المرشحين، تمهيدا لإعلان الكشوف المبدئية بأسماء المرشحين المقبولين غدا الأحد.





ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجلس النواب وفقا لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية والذى وافق عليه مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال دور الانعقاد الخامس.





وانتظم مشروع القانون في 4 مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وجداول تحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة، على النحو التالي: المادة (1) تقضي المادة بسريان أحكام هذا القانون على انتخابات مجلس النواب التي تجرى بعد العمل بأحكامه وعلى كل انتخاب تكميلي لها. المادة (2) تضمنت المادة تقسيم جمهورية مصر العربية إلى مائة وثلاثة وأربعين دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم إلى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم. المادة (3) جاءت المادة بتحديد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، طبقًا للجداول المرافقة. المادة (4) تقضي المادة بإلغاء القانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، على أن يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. المادة (5) وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.







