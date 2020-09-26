AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

مع غلق باب الترشح اليوم.. 143 دائرة انتخابية للفردي و 4 دوائر للقوائم في انتخابات النواب 2020

السبت 26/سبتمبر/2020 - 09:50 ص
الانتخابات
الانتخابات
Advertisements
معتز الخصوصى
تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض لإغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب الجديد 2021، في الثانية ظهر اليوم السبت، وذلك عقب انتهاء مدة العشرة أيام المحددة لتلقى أوراق المرشحين، تمهيدا لإعلان الكشوف المبدئية بأسماء المرشحين المقبولين غدا الأحد.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجلس النواب وفقا لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية والذى وافق عليه مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال دور الانعقاد الخامس.

وانتظم مشروع القانون في 4  مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وجداول تحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة، على النحو التالي:
المادة (1)
تقضي المادة بسريان أحكام هذا القانون على انتخابات مجلس النواب التي تجرى بعد العمل بأحكامه وعلى كل انتخاب تكميلي لها.
المادة (2)
تضمنت المادة تقسيم جمهورية مصر العربية إلى مائة وثلاثة وأربعين دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم إلى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
المادة (3)
جاءت المادة بتحديد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، طبقًا للجداول المرافقة.
المادة (4)
تقضي المادة بإلغاء القانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، على أن يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (5)
وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد 7 ساعات.. عبد العال يرفع الجلسة العامة للبرلمان وتعود للانعقاد غدا

كل ما تريد معرفته عن تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب.. تفاصيل

النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية

بعد موافقة البرلمان.. تعرف على عدد المقاعد بكل محافظة بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية

تعود للانعقاد غدا.. رفع الجلسة العامة للنواب بعد الموافقة على قانون تقسيم الدوائر

صيغ بفكر كبير وحنكة شديدة.. موسى مصطفى موسى يشيد بقانون تقسيم الدوائر

ترشيحاتنا

أجيال بتسلم أجيال ..المقاولون العرب تكرم المهندس محسن صلاح..فيديو

حيل عجيبة لتنظيف بقع السجاد في وقت قياسي

فيديو جديد.. 3 رسائل مهمة من مرتضى منصور للاعبي الزمالك

وصلة سباب من الهارب محمد علي وصبري شهوان للمصريين.. شاهد

الأهلي تراجع عقب تعاقده مع بيكهام.. عمر ياسين: الزمالك يكثف مفاوضاته لضم ظهير بيراميدز

سعر ومواصفات سيتروين citroen c4 2020 اليوم في مصر.. صور

AdvertisementS

طلبت الخلع فقطع وشها بالمطواة وأصابها بـ 163 غرزة .. اسكندرانية: زوجى أدمن المخدرات وبيشوه سمعة بناته

الفنانة الشابة أميرة شرابي ترتدي الحجاب

قصة مفزعة.. رافق زوجته المريضة فمات داخل عيادة طبيب بالشرقية

دعاء الصباح بعد صلاة الضحى من 41 كلمة يفرج همك ويقضي دينك

إسرائيل ترفع السرية لأول مرة عن تجاهل إنذار عراقي تسبب بهزيمتها في حرب أكتوبر

مع غلق باب الترشح اليوم.. 143 دائرة انتخابية للفردي و 4 دوائر للقوائم في انتخابات النواب 2020

الأهلي تراجع عقب تعاقده مع بيكهام.. عمر ياسين: الزمالك يكثف مفاوضاته لضم ظهير بيراميدز

مواعيد مباريات اليوم السبت 26 - 9 - 2020 والقنوات الناقلة

زوجة علاء علي: لم أستطع العمل في نادي الزمالك.. وأتمنى توفير فرصة عمل بـ أكتوبر.. فيديو

بيني وبين ربنا وصال .. آخر ما كتبته أميرة شرابي قبل ارتداء الحجاب

إعلامية كويتية لقناة الجزيرة: موتوا بغيظكم.. مصر عصية على الكل وتنعم بالأمن والاستقرار

علامة مبكرة بالفم تشير إلى الإصابة بفيروس كورونا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة مفزعة.. رافق زوجته المريضة فمات داخل عيادة طبيب بالشرقية

بسعر أقل من 150 ألف جنيه.. أرخص 3 سيارات في السوق المصري

سعر سيتروين سي إليزيه citroen c elysee 2020.. صور