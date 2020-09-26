الجندي المجهول.. الصيانة العامة بـ أورمان الأقصر بطولات وتضحيات لخدمة المرضى.. صور

تعد إدارة الصيانة العامة بمستشفى شفاء الأورمان الأقصر، من أهم الادارات داخل المستشفى نظرًا لما يقوم به من أدوار تضمن مع غيرها استمرار هذا الصرح الطبي في تقديم الخدمات لعشرات الآلاف من المرضى على مدار الساعة بالمجان.





وإدارة الصيانة العامة هي الإدارة المنوطة بإدارة وتشغيل جميع مرافق المستشفى من انظمة كهرباء و انظمة المياه وصرف و المصاعد و انظمة التكييف المركزى و انظمة انذار و مكافحة الحريق والغازات الطبية ومولد البخار والغلايات.









وفى هذا الصدد قال الدكتور أحمد تركي، مدير التشغيل الفني إن إدارة الصيانة العامة عامود أساسي في تشغيل المستشفى حيث انها تقوم بتقديم خدمة متميزة و مستمرة تتفق مع المعايير المصرية و العالمية لضمان توفير بيئة آمنة للمريض و بدون توقف في المرافق التي تؤدي الى توقف الخدمة الطبية للمريض.

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تقوم الادارة بوضع خطة ادارة المرافق قائمة على تقييم المخاطر و تجهيز السيناريوهات المختلفة لضمان عدم توقف المرافق. و تقوم الادارة بوضع و تنفيذ خطط الصيانة الدورية و الاختبار و الفحص الدائم للأنظمة و المعدات. كما تقوم بالاصلاحات الطارئة طوال ايام الاسبوع خلال ٢٤ ساعة يوميا مدعومة بفريق إداري لأعمال تلقي الأعطال ومتابعة الشراء لقطع الغيار.





و قد أوضح مهندس مصطفى بشاري مسئول ادارة الصيانة العامة بان الادارة تقدم خدماتها بواسطة مجموعة متميزة من المهندسين والفنيين ومساعدي الفنيين. و قد اوضح التخصصات المختلفة للادارة و منها الهندسة الكهربية و هي المسئولة عن صيانة وإبقاء الأجهزة والمرافق الكهربية في أفضل حال، و تتكون من محطة الجهد المتوسط ومحطة منظم الجهد ومحطة المحولات الكهربائية ومحطة الجهد المنخفض والمولد الكهربائي





كذلك يقوم هذا التخصص بالصيانة الخاصة بمعدات المطبخ والمغسلة. اما الهندسة الميكانيكية هي المسئولة عن أنظمة الغازات الطبية ومحطة تنقية مياه الشرب، ومحطة الصرف ومحطة مكافحة الحريق وأنظمة التكييف والتبريد، ومولد البخار ومحطة الغلايات والمصاعد.



