ضبط عامل بحوزته أوراق مالية مزيفة بمدينة السلام

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مواجهة جرائم ترويج العملات المقلدة، حيث تمكنوا من ضبط عامل بحوزته أوراق مالية مزورة بمدينة السلام.





وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول قيام أحد الأشخاص بترويج عملات نقدية مقلدة بدائرة القسم.





وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وتبين أنه (عامل، 32 عاما، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية") حال استقلاله سيارة، وبحوزته (63 ورقة مالية "فئة 200 جنيه" بإجمالى مبلغ 12600 جنيه مصرى "مقلدين"- كمية من مخدر الحشيش وزنت 100 جرام- هاتف محمول).





وبمواجهته أقر بتحصله على الأوراق المالية المقلدة من أحد الأشخاص "جار تحديده وضبطه" بقصد ترويجها على المواطنين نظير تحصله على نسبة من المبالغ المالية متحصلات نشاطهما الإجرامى.





وأقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.



