AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الشرقية يُشدد على سرعة الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية للممشى السياحي بالزقازيق

السبت 26/سبتمبر/2020 - 01:11 م
جولة محافظ الشرقية
جولة محافظ الشرقية
Advertisements
محمد الطحاوي

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على سرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال النهائية بالمرحله الثانية من الممشي السياحي بمدينة الزقازيق والمُقام أمام كلية الأداب ، وذلك إستعدادًا لإفتتاحه رسميًا ، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لإستخدامه في التنزه ، ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدينة الزقازيق.

 

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم لمتابعة الأعمال الجارية بالمشروع ، والتي تأتي ضمن تنفيذ خطه محافظه الشرقية لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة وخلق محاور مروريه جديده تساهم في فك الإختناقات المروريه داخل مدينه الزقازيق.

أقرأ ايضا:

بتكلفة 77 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتفقد استكمال رصف طريق أبو الأخضر - العلاقمة - المانسترلي.. صور

وأوضح محافظ الشرقية، أن أعمال المرحلة الثانية للممشي شملت الإنتهاء من إقامه السور الحديدي للحائط الساند و غرس الزهور في الأحواض والورود الملونه ، وتثبيت المقاعد الرخامية ليستخدمها المواطنون في الجلوس وقضاء أوقاتهم ، كما تم الإنتهاء من تركيب مصابيح الإنارة والأعمدة الكهربائية وبلاط الإنترلوك ، ودهان السور الخرساني والبلدورات ، لتنتهي بذلك الأعمال بالممشى والذي يمثل متنفسًا هامًا للمواطنين من أبناء المحافظة.


وناشد محافظ الشرقية ، المواطنين بضرورة الحفاظ على الممشى ونظافته ، بإعتباره متنفس طبيعي لهم طوال العام.

 

رافق المحافظ في الجولة اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندس أحمد فوزى مدير مديرية الطرق.

محافظ الشرقية يُشدد على سرعة الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية للممشى السياحي بالزقازيق
محافظ الشرقية يُشدد على سرعة الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية للممشى السياحي بالزقازيق
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الوادى الجديد يتفقد سير العمل بالممشى السياحى بالخارجة.. صور

محافظ الشرقية: إنشاء نقطتي تمركز لشرطة المرور والمرافق بمنطقة القناطر التسعة بالزقازيق

محافظ الشرقية يتفقد أعمال تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة للممشى السياحي في الزقازيق

محافظ القليوبية يتابع أعمال إنشاء ممشى النيل وتطوير كورنيش بنها

بتكلفة 77 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتفقد استكمال رصف طريق أبو الأخضر - العلاقمة - المانسترلي.. صور

ترشيحاتنا

حكم جديد في قضيتين.. تغريم مجدي عبد الغني 200 ألف جنيه

وفاة الفنان المنتصر بالله عن عمر 70 عامًا

الملكة رانيا تهنئ الأميرتين بعيد ميلادهم

لا يجوز نقل رفاته لإسرائيل.. الإدارية العليا: اعتبار الطعن على حكم أبو حصيرة كأن لم يكن

بيني وبين ربنا وصال .. آخر ما كتبته أميرة شرابي قبل ارتداء الحجاب

أخبار الرياضة.. 3 رسائل مهمة من مرتضى منصور للاعبي الزمالك.. الجنايني يكشف كواليس أزمة اختفاء كئوس المنتخب.. والزمالك يكثف مفاوضاته لضم رجب بكار.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثارت ضجة.. أول امرأة سائقة سيارة إسعاف في السعودية.. صور

سعرها 30 مليون جنيه.. شاهد السرعة الخارقة لسيارة ريغييرا

شاهد..سيارة تشتعل بالنيران على طريق الهدا.. ورد فعل مؤلم من صاحبها.. فيديو