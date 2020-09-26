محافظ الشرقية يُشدد على سرعة الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية للممشى السياحي بالزقازيق

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على سرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال النهائية بالمرحله الثانية من الممشي السياحي بمدينة الزقازيق والمُقام أمام كلية الأداب ، وذلك إستعدادًا لإفتتاحه رسميًا ، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لإستخدامه في التنزه ، ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدينة الزقازيق.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم لمتابعة الأعمال الجارية بالمشروع ، والتي تأتي ضمن تنفيذ خطه محافظه الشرقية لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة وخلق محاور مروريه جديده تساهم في فك الإختناقات المروريه داخل مدينه الزقازيق.

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وأوضح محافظ الشرقية، أن أعمال المرحلة الثانية للممشي شملت الإنتهاء من إقامه السور الحديدي للحائط الساند و غرس الزهور في الأحواض والورود الملونه ، وتثبيت المقاعد الرخامية ليستخدمها المواطنون في الجلوس وقضاء أوقاتهم ، كما تم الإنتهاء من تركيب مصابيح الإنارة والأعمدة الكهربائية وبلاط الإنترلوك ، ودهان السور الخرساني والبلدورات ، لتنتهي بذلك الأعمال بالممشى والذي يمثل متنفسًا هامًا للمواطنين من أبناء المحافظة.





وناشد محافظ الشرقية ، المواطنين بضرورة الحفاظ على الممشى ونظافته ، بإعتباره متنفس طبيعي لهم طوال العام.

رافق المحافظ في الجولة اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندس أحمد فوزى مدير مديرية الطرق.