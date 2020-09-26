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محافظات

رئيس الزمالك يتقدم بأوراق ترشحه لمجلس النواب عن ميت غمر.. صور

السبت 26/سبتمبر/2020 - 02:35 م
صدى البلد
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همت الحسينى
وصل المستشار مرتضى منصور عضو مجلس النواب عن دائرة ميت غمر ورئيس نادى الزمالك الى مقر اللجنة القضائية المشرفة بالمنصورة، على تلقى طلبات الترشح لإنتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ بالدقهلية برئاسة المستشار تامر الخطيب وعضوية المستشاريين أحمد السعيد وعلاء السعدني ومحمود إسماعيل ومحمد \ فى الدقائق الاخيرة من غلق باب الترشح للتقدم باوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ عن دائرة ميت غمروسط العشرات من مؤيديه للحصول على اخر رقم فى قائمة المرشحين،  وحرص عددا من المتواجدين بمحيط اللجنه على التقاط الصور التذكاريه معه   

وعززت قوات الامن من اجراءاتها الامنية لتنظيم عمليات الدخول والتى شهدت تزايدا فى المرشحين فى الساعه الاخيره قبل غلق باب الترشح المقرر له اليوم
فيما قام مسؤلى اللجنه بالتنسيق مع مسؤلى الامن بوضع حواجز عليها لوحات إرشادية مدون عليها الأوراق والمستندات المطلوبة داخل القاعة المخصصة لتلقي أوراق الترشح بدءا من دخول المرشح من المحكمة وحتى وصوله القاعة كما تم تشديد الاجراءات الامنية حيث شهد محيط اللجنه تزاحما فى الساعه الاخيره بين المرشحين الذين انتظروا للحصول على الرقم الاخير من بينهم نواب سابقين
.
وكان اليوم الأول قد شهد ازدحاما شديدا ومشادات ومشاجرات بين المرشحين للتمكن من الدخول للجنه للحصول على ترتيب ورمز مميز وسط إجراءات أمنية مشدده ومحاولات لتنظيم عملية الدخول  
رئيس الزمالك يتقدم بأوراق ترشحه لمجلس النواب عن ميت غمر.. صور
رئيس الزمالك يتقدم بأوراق ترشحه لمجلس النواب عن ميت غمر.. صور
رئيس الزمالك يتقدم بأوراق ترشحه لمجلس النواب عن ميت غمر.. صور
رئيس الزمالك يتقدم بأوراق ترشحه لمجلس النواب عن ميت غمر.. صور
رئيس الزمالك يتقدم بأوراق ترشحه لمجلس النواب عن ميت غمر.. صور
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