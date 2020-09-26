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حوادث

بعد العثور على جثة زوجته مشنوقة.. التحفظ على زوج في الشرقية حتى انتهاء التحقيقات

السبت 26/سبتمبر/2020 - 02:31 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

توصلت تحريات مباحث مركز شرطة بلبيس في واقعة وصول جثة زوجة إلى المستشفى ويرجح أنها مشنوقة، إلى وجود مشاكل زوجية وأسرية بينها وبين زوجها وسبق وأن حاولت التخلص من حياتها.


وقررت النيابة التحفظ على الزوج لحين الانتهاء من التحقيقات وتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وجار تحرير محضر بالواقعة.


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كان مستشفى بلبيس العام بمحافظة الشرقية، استقبل جثة ربة منزل مقيمة بندر بلبيس، ادعاء شنق نفسها، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف نيابة بلبيس العامة، وجار تحرير محضر بالواقعة.


تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة بلبيس بوصول ربة منزل عمرها 18 سنة، مقيمة بندر بلبيس، إلى مستشفى بلبيس العام، جثة هامدة، إثر ادعاء شنق نفسها.


وتبين أنها متزوجة منذ 3 أشهر، وتوجه ضباط مباحث مركز بلبيس، للمستشفى لمناقشة أهل المجنى عليها ومعرفة ملابسات الوفاة، وتم إخطار النيابة العامة التى أمرت بالتحفظ على الجثة.


كما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب بأحد المناطق بالمجاورة 77 دائرة قسم ثانى العاشر من رمضان بها إصابات، وتم إخطار نيابة العاشر من رمضان، وجار تحرير محضر بالواقعة.

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