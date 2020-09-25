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حوادث

أمن الشرقية يكثف جهوده لكشف ملابسات مصرع زوجة شنقا بعد ٣ أيام من زواجها

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 06:41 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
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محمد الطحاوي
استقبل مستشفى بلبيس العام بمحافظة الشرقية، منذ قليل، جثة ربة منزل مقيمة بندر بلبيس،ادعاء شنق نفسها وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف نيابة بلبيس العامة، وجاري تحرير محضر بالواقعة.

 
تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا لمركز شرطة بلبيس بوصول ربة منزل عمرها 18 سنة، مقيمة بندر بلبيس الي مستشفى بلبيس العام، جثة هامدة إثر ادعاء شنق نفسها.
وتبين أنها متزوجة منذ 3 أشهر، وتوجه ضباط مباحث مركز بلبيس، للمستشفى لمناقشة أهل المجنى عليها ومعرفة ملابسات الوفاة، وتم إخطار النيابة العامة التى أمرت بالتحفظ على الجثة.

كما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب بأحد المناطق بالمجاورة 77 دائرة قسم ثانى العاشر من رمضان بها إصابات، وتم إخطار نيابة العاشر من رمضان وجاري تحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا بالعثور على جثة شاب مصاب بكدمات وسحجات ، وتم نقل الجثة الي مشرحة المستشفى العام.

وانتقل ضباط مباحث قسم ثانى العاشر من رمضان إلى موقع البلاغ، لفحص ملابسات الحادث وكشف غموض الواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بنقل الجثة إلى المشرحة لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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