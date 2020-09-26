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محافظات

استبعاد 6 مرشحين للانتخابات البرلمانية لتعاطيهم المواد المخدرة بالشرقية

السبت 26/سبتمبر/2020 - 03:52 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أكد مصدر بالقومسيون الطبي بمحافظة الشرقية والمخصص لإجراء الكشف الطبي علي المرشحين المحتملين لخوض إنتخابات مجلس النواب أنه ثبت إيجابة 6 حالات لتعاطيهم المواد المخدرة وجاري رفع التقارير الطبية الخاصة بهم الي اللجنة العليا للإنتخابات.

وزار الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، المجلس الطبي العام بالشرقية، لمتابعة إنهاء إجراءات إرسال التقارير الطبية بعد توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات المعملية علي المرشحين المحتملين لمجلس النواب ٢٠٢٠.

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وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه بلغ عدد المرشحين المحتملين ٥٥٠ مرشح، وقام وكيل الوزارة بالتأكد من إستيفاء كافة التقارير الطبية، لإرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات.

 

كما تابع وكيل الوزارة أعمال الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر للإعتلال الكلوي وعلاج الأمراض غير السارية، بالمجلس.

 

وأثني وكيل الوزارة علي أداء الفرق الطبية، في ظل الإقبال الكبير من المواطنين علي أعمال المبادرة الرئاسية، وتم التأكد من انتظام سير العمل، وتوافر المستلزمات الطبية، وعدم وجود أي معوقات في أداء الخدمة.

 

وأكد وكيل الوزارة علي أهمية إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل.

 

وعلي جانب أخر فقد استقبلت محكمة الزقازيق الإبتدائية ، برئاسة المستشار أسامة شمردل الحنفي، رئيس الاستئناف رئيس محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية، أوراق مرشح القائمة الوطنية لشرق الدلتا، بالإضافة إلى تلقي أوراق 250 مرشحا بمختلف الدوائر الانتخابية على مستوى المحافظة.

 

وأكد رئيس المحكمة أنه تم استقبال 186 مرشحا في اليوم الأول و6 في اليومين الثاني والثالث و13 في اليوم الرابع و9 في اليوم الخامس، و7 في اليوم السادس و11 فى اليوم السابع، و 9 في اليوم الثامن، و3 فى اليوم التاسع

 

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