بالأسماء .. الأوقاف تفتتح 27 مسجدا الجمعة المقبلة

أعلنت وزارة الأوقاف أنه في إطار خطتها لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020م تفتتح 27 مسجدًا في الجمعة القادمة الموفق 2/ 10/ 2020م، في تسع محافظات، ليصبح إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر حتى تاريخه (309) مساجد، وكانت الوزارة افتتحت 77 مسجدا الجمعة الماضية كما افتتحت 71 مسجدا الجمعة قبل الماضية .
وعن المساجد التي سيتم افتتاحها الجمعة المقبلة كشفت الوزارة عن أسمائها وهي ذلك على النحو التالي:
مديرية أوقاف شمال سيناء
م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|1.
|مسجد عباد الرحمن – المساعيد العريش
وزارة الأوقاف
2.
|مسجد آل ياسر حي آل ياسر العريش
|وزارة الأوقاف
|3.
|مسجد عمرو بن العاص المساعيد – العريش
وزارة الأوقاف
4.
|عمورية قرية عمورية بئر العبد
|وزارة الأوقاف
|5.
|ال عمار قرية رمانة بئر العبد
وزارة الأوقاف
6.
|الغزلان حي الغزلان بئر العبد
|وزارة الأوقاف
|7.
|التجمع العمراني حي ابني بيتك العريش
وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف البحر الأحمر
م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|8.
|أبو بكر الصديق رأس غارب
وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف بور سعيد
م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|9.
|مسجد الإيمان شارع البحر- بورسعيد
وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف الإسماعيلية
م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|10.
|المغفرة عزبة جود الضبعية فايد
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
11.
|مسجد الإمام منشية الأبطال – القصاصين
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|12.
|مسجد نور الإسلام الضبعية – فايد
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
13.
|مسجد أنس بن مالك ابو بلح
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف كفر الشيخ
م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|14.
|أبو احمد المشرقي الحامول
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
15.
|الكبير 75 المنصور الكبير الحامول
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|16.
|مسجد عزبة اللبيشي كفر عسكر شرق
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
17.
|قرية 77 المنصور الحامول
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|18.
|المناوفة البحرية الحامول
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
19.
|عزبة صالح الحامول
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف أسيوط
م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|20.
|أولاد حمدان بني يحيي – ديروط
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
21.
|الشيخ ياسين دشلوط – ديروط
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|22.
|الشيخ غانم العنميا الفتح
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
23.
|الرحمن عواجة – ديروط
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف المنيا
م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|24.
|الفتح البريا بني عبيد أبو قرقاص
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
25.
|القبلي منشئة اليوسفي بني مزار
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف الجيزة
م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|26.
|مسجد الدبركي – وردان – الجيزة
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف الدقهلية
م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|27.
|مسجد الرحمن – منشأة صبري أبو علم تمي الأمديد
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف