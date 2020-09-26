بالأسماء .. الأوقاف تفتتح 27 مسجدا الجمعة المقبلة

أعلنت وزارة الأوقاف أنه في إطار خطتها لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020م تفتتح 27 مسجدًا في الجمعة القادمة الموفق 2/ 10/ 2020م، في تسع محافظات، ليصبح إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر حتى تاريخه (309) مساجد، وكانت الوزارة افتتحت 77 مسجدا الجمعة الماضية كما افتتحت 71 مسجدا الجمعة قبل الماضية .





وعن المساجد التي سيتم افتتاحها الجمعة المقبلة كشفت الوزارة عن أسمائها وهي ذلك على النحو التالي:

مديرية أوقاف شمال سيناء

م المسجد وعنوانه التنفيذ 1. مسجد عباد الرحمن – المساعيد العريش وزارة الأوقاف 2. مسجد آل ياسر حي آل ياسر العريش وزارة الأوقاف 3. مسجد عمرو بن العاص المساعيد – العريش وزارة الأوقاف 4. عمورية قرية عمورية بئر العبد وزارة الأوقاف 5. ال عمار قرية رمانة بئر العبد وزارة الأوقاف 6. الغزلان حي الغزلان بئر العبد وزارة الأوقاف 7. التجمع العمراني حي ابني بيتك العريش وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف البحر الأحمر

م المسجد وعنوانه التنفيذ 8. أبو بكر الصديق رأس غارب وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف بور سعيد

م المسجد وعنوانه التنفيذ 9. مسجد الإيمان شارع البحر- بورسعيد وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الإسماعيلية

م المسجد وعنوانه التنفيذ 10. المغفرة عزبة جود الضبعية فايد جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 11. مسجد الإمام منشية الأبطال – القصاصين جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 12. مسجد نور الإسلام الضبعية – فايد جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 13. مسجد أنس بن مالك ابو بلح جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف كفر الشيخ

م المسجد وعنوانه التنفيذ 14. أبو احمد المشرقي الحامول جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 15. الكبير 75 المنصور الكبير الحامول جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 16. مسجد عزبة اللبيشي كفر عسكر شرق جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 17. قرية 77 المنصور الحامول جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 18. المناوفة البحرية الحامول جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 19. عزبة صالح الحامول جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف أسيوط

م المسجد وعنوانه التنفيذ 20. أولاد حمدان بني يحيي – ديروط جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 21. الشيخ ياسين دشلوط – ديروط جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 22. الشيخ غانم العنميا الفتح جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 23. الرحمن عواجة – ديروط جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف المنيا

م المسجد وعنوانه التنفيذ 24. الفتح البريا بني عبيد أبو قرقاص جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 25. القبلي منشئة اليوسفي بني مزار جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الجيزة

م المسجد وعنوانه التنفيذ 26. مسجد الدبركي – وردان – الجيزة جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الدقهلية