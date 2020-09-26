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بالأسماء .. الأوقاف تفتتح 27 مسجدا الجمعة المقبلة

السبت 26/سبتمبر/2020 - 05:10 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد

أعلنت وزارة الأوقاف أنه في إطار خطتها لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020م تفتتح 27 مسجدًا في الجمعة القادمة الموفق 2/ 10/ 2020م، في تسع محافظات، ليصبح إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر حتى تاريخه (309) مساجد، وكانت الوزارة افتتحت 77 مسجدا الجمعة الماضية  كما افتتحت 71 مسجدا الجمعة قبل الماضية . 


وعن المساجد التي سيتم افتتاحها الجمعة المقبلة كشفت الوزارة عن أسمائها وهي ذلك على النحو التالي:

مديرية أوقاف شمال سيناء

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ
1.      مسجد عباد الرحمن – المساعيد العريش

وزارة الأوقاف

2.      

مسجد آل ياسر حي آل ياسر العريشوزارة الأوقاف
3.      مسجد عمرو بن العاص المساعيد – العريش

وزارة الأوقاف

4.      

عمورية قرية عمورية بئر العبدوزارة الأوقاف
5.      ال عمار قرية رمانة بئر العبد

وزارة الأوقاف

6.      

الغزلان حي الغزلان بئر العبدوزارة الأوقاف
7.      التجمع العمراني حي ابني بيتك العريش

وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف البحر الأحمر

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ
8.      أبو بكر الصديق رأس غارب

وزارة الأوقاف

 مديرية أوقاف بور سعيد

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ
9.      مسجد الإيمان شارع البحر- بورسعيد

وزارة الأوقاف

 مديرية أوقاف الإسماعيلية

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ
10.      المغفرة عزبة جود الضبعية فايد

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

11.      

مسجد الإمام منشية الأبطال – القصاصينجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
12.      مسجد نور الإسلام الضبعية – فايد

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

13.      

مسجد أنس بن مالك ابو بلح

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

 مديرية أوقاف كفر الشيخ

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ
14.      أبو احمد المشرقي الحامول

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

15.      

الكبير 75 المنصور الكبير الحامولجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
16.      مسجد عزبة اللبيشي كفر عسكر شرق

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

17. 

قرية 77 المنصور الحامولجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
18. المناوفة البحرية الحامول

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

19. 

عزبة صالح الحامول

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

 مديرية أوقاف أسيوط

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ
20. أولاد حمدان بني يحيي – ديروط

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

21. 

الشيخ ياسين دشلوط – ديروطجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
22. الشيخ غانم العنميا الفتح

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

23. 

الرحمن عواجة – ديروط

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

 مديرية أوقاف المنيا

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ
24. الفتح البريا بني عبيد أبو قرقاص

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

25. 

القبلي منشئة اليوسفي بني مزار

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

 مديرية أوقاف الجيزة

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ
26. مسجد الدبركي – وردان – الجيزة

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

 مديرية أوقاف الدقهلية

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ
27. مسجد الرحمن – منشأة صبري أبو علم تمي الأمديد

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

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