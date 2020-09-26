احمد عبد الله: ننتظر موافقة البرازيل والارجنتين للمشاركة فى دورة ودية بمصر

كشف الدكتور أحمد عبدالله عضو اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة آخر المستجدات بشأن خوض منتخب مصر الأوليمبي مباريات ودية خلال الفترة القادمة فى إطار الإستعداد للمشاركة ضمن منافسات دورة الألعاب الأوليمبية.





ويستعد منتخب أولمبي الفراعنة للمشاركة ضمن منافسات أولمبياد طوكيو التى تم تأجيلها إلى صيف عام ٢٠٢١ بعدما حصد كأس الأمم الأفريقية التى استضافتها مصر نهاية العام الماضي.





قال الدكتور أحمد عبدالله فى تصريحات خاصة لصدى البلد: هناك دورة ودية دولية سوف تقام فى مصر خلال الأيام القادمة يشارك خلالها المنتخب الأوليمبي استعدادا للمشاركة فى الأولمبياد.

أشار إلى أن الدورة الودية الدولية سوف تضم منتخبات عالمية مثل الأرجنتين والبرازيل وفرق اخرى، مشددا على انتظار موافقة مسؤلى التانجو والسامبا للمشاركة فى الدورة من عدمه.





لفت إلى أن التواصل والتنسيق مستمر مع الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي من أجل التحضير للمشاركة فى نهائيات أولمبياد طوكيو القادم كى يتسنى إعداد عناصر أوليمبي الفراعنة للبطولة.





أشار:" تقدمت باعتباري المشرف على المنتخب الأوليمبي بتصور شامل لفترة إعداد منتخب مصر الأوليمبي إلى اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني وتم الموافقة عليه".





يذكر أنه تم تأجيل منافسات دورة الألعاب الأوليمبية المقرر إقامتها فى طوكيو باليابان وترحيل موعدها من صيف 2020 إلى عام 2021 بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا التى ضربت ربوع العالم كما تسببت فى إلغاء العديد من الدوريات الأوروبية نظرا لارتفاع حالات الوفاة والإصابة.