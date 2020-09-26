إكسترا نيوز تكشف مفاجأة من العيار الثقيل.. بعد قليل

أعلنت قناة إكسترا نيوز عن كشف العديد من الأسرار والمفاجآت من العيار الثقيل، مساء اليوم فى تمام التاسعة مساء، وتغطية شاملة من جميع المحافظات.





وتكشف القناة عن فبركة الاخوان الارهابية ومذيعي القنوات الارهابية حول الشائعات التى تطلقها الجماعة لتهديد أمن وأستقرار الدولة المصرية.





تلقت قناة الجزيرة القطرية، المعادية للدولة المصرية اليوم صفعة لم تتوقعها من الشعب المصري، ورفض المصريون الدعوات الهدامة والتخريبية التي يدعو اليها جماعة الإخوان للنزول للشوارع والميادين.





في محافظة الشرقية شهدت الشوارع والميادين الرئيسية حالة من الهدوء الشديد وتواجدًا للمارة والمواطنين بصورة طبيعية.





ولم تشهد المحافظة أي خروج عن المألوف وسير الحياة بطبيعتها دون وجود أي تجمعات أو رصد لتواجد أي مظاهرات أو مسيرات كما ادعت جماعة الإخوان الإرهابية، وسط حالة من السيولة المرورية.





فيما شهد ميدان المحطة ومجلس المدينة ومنطقة الصاغة وأمام مبني ديوان عام المحافظة بمدينة الزقازيق حالة من الهدوء والسيولة المرورية وتواجد رجال المرور لمباشرة مهام عملهم اليومي.





كما شهدت مراكز المحافظة المختلفة هدوءا تاما وسيولة مرورية وعدم رصد لأي تجمعات للمواطنين من جماعة الإخوان المحظورة.





وأكد أهالي محافظة الشرقية حبهم ودعمهم للدولة المصرية وللرئيس عبد الفتاح السيسي ورفضهم لدعوات الجماعات الإرهابية.





لم يختلف الحال كثيرا في محافظة القليوبية فقد سادت حالة من الهدوء التام فى الميادين والشوارع الرئيسية.





كما شهدت الشوارع سيولة مرورية طوال اليوم الجمعة وانتظام فى الحركة المرورية دون أيه خروقات.





من ناحية أخرى شهدت المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية على مستوى محافظة القليوبية إقبالا كبيرا من المواطنين الراغبين فى التصالح وتقنين أوضاعهم بعد هذه الإجراءات والتيسيرات التى اتخذتها الحكومة المصرية لرفع المعاناة عنهم.





وكلف محافظ القليوبية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة لأعمال تلقي طلبات التصالح على المباني المخالفة من المواطنين، مؤكدا على ضرورة التيسير على المواطنين والعمل على مدار الساعة بشكل كامل في أيام العطلات الرسمية، وتجهيز أماكن إنتظار لائقة للمواطنين للعمل على راحتهم.





والى صعيد مصر حيث شهدت محافظة بني سويف اليوم حالة من الهدوء الشديد في كافة الشوارع والميادين.





كما شهدت المحافظة سيولة مرورية، ولم تلق دعوات الجماعة الإرهابية أى استجابة فى الشارع المصرى، وخسرت جماعة الإخوان الإرهابية دعواتها للخروج والتظاهر وأثبت الشعب حبه للوطن ووقوفه المستمر خلف رئيسه وحكومته، معلنا أنه لا عودة مرة أخرى لدعوات الإخوان لأنهم دعاة فتنة ويريدون زعزعة الأمن والعودة بمصر للوراء بعدما أخذت مسارها الصحيح نحو التقدم والتنمية.





وساد الهدوء شوارع وميادين مراكز ومدن المحافظة السبع ولم يظهر أي تجاوب من أهالي المحافظة لدعوات التظاهر والخروج التي أطلقها بعض الكارهين بالخارج تحت مسمى "جمعة الغضب الجديدة".





وشهدت منطقة أرض المحلج من خلال تواجد مسجد علي بن أبي طالب ، الذي كان يعد معقل جماعة الإخوان الإرهابية؛ في الفترة الأخيرة لهم ، هدوءا واستقرارا في الحياة بصورة طبيعية، حيث تفرغ المواطنون بعد أداء صلاة الجمعة لقضاء وشراء احتياجاتهم.





وأكدت غرفة العمليات بمحافظة بني سويف عدم تلقي الغرفة أي بلاغات أو إشارات بوجود تظاهرات أو تجمعات بأي مدينة أو منطقة بمراكز المحافظة السبع.





وأشار المسؤولون بالغرفة إلى أن الشعب السويفي أصبح لا يلتفت إلى ما تقوم به القنوات التابعة للإخوان بالخارج بإعلانه أو إذاعته، مشيرا إلى استقرار الأمور والأوضاع بالشارع السويفي .





ومن الصعيد إلى آخر الدلتا، حيث ساد الهدوء شوارع وميادين مراكز ومدن محافظة دمياط ولم يظهر أي تجاوب من أهالي المحافظة لدعوات التظاهر والخروج التي أطلقها بعض رموز الجماعة الإرهابية تحت مسمي "جمعة الغضب الجديدة".





وشهد ميدان الساعة بدمياط هدوءًا واستقرارًا في الحركة المرورية بالميدان كما شهد الميدان خروج المواطنين للتنزه بمنطقة الكورنيش كما اعتاد المواطنون الخروج للتنزه يوم الجمعة، غير عابئين بالدعوات التى أطلقتها الجماعة الإرهابية للتظاهر.





وأكدت غرفة العمليات بمحافظة دمياط عدم تلقيها أية بلاغات أو إشارات بوجود تظاهرات أو تجمعات بأي مدينة أو منطقة بمراكز المحافظة.





وأشار المسئولون بالغرفة إلى أن الأمور مستقرة بجميع أنحاء المحافظة والوضع الامني مستقر.