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فن

بسيوني بسيوني حازم حازم .. محمد لطفي يستعيد ذكريات فيلم الباشا تلميذ

السبت 26/سبتمبر/2020 - 08:48 م
محمد لطفي وكريم عبد
محمد لطفي وكريم عبد العزيز
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محمد بدران


شارك الفنان محمد لطفى متابعيه وجمهورة بصورة جديدة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر محمد لطفى بصحبة النجم كريم عبد العزيز من كواليس فيلم "الباشا تلميذ" وعلق قائلًا "بسيوني بسيوني حازم حازم ❤️ ❤️❤️" نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

فيلم الباشا تلميذ تم عرضه عام "2004" تدور أحداث الفيلم الكوميدي الرومانسي في قالب الأكشن حول ضابط شرطة شاب يكلف بكشف عصابة كبرى لتجارة المخدرات في إحدى الجامعات الخاصة فيتنكر في شكل طالب بالجامعة، ليتمكن من الاندماج داخل شلة من الأصدقاء ليصل من خلالهم إلى العصابة.

وشارك محمد لطفى مؤخرا في بطولة مسلسل "سلطانة المعز"، وهو ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي.

المسلسل بطولة غادة عبد الرازق، ومحمود عبد المغني، وتهاني راشد، وحسن حسني، ومحمد شاهين، وطاهرة، ودينا، ومحمد لطفي، ومحمود البزاوي، ووليد فواز، ومي الغيطي، وأحمد ماجد، وكريم الأبنودي، ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا، وتأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.

يذكر ان أحدث أعمال محمد لطفى السينمائية فيلم "حملة فرعون" المأخوذ عن قصة فيلم "العظماء السبعة" التى قدمتها هوليوود فى ستينيات القرن الماضى وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم "شمس الزناتى" فيما بعد ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية.

"حملة فرعون" تأليف كريم حسن بشير، بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبدالمغني، مايك تايسون، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

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بسيوني بسيوني حازم حازم ❤️ ❤️❤️

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