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يوسف الحسيني: مصر لن تشهد أي حراك ثوري تابع لجماعة الإخوان الإرهابية تحت أي ظرف.. فيديو

السبت 26/سبتمبر/2020 - 09:50 م
يوسف الحسيني
يوسف الحسيني
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محمد حليم قنديل
قال الإعلامي يوسف الحسيني، إنه لايزال يري ثورة 30 يونيو، إنها ثورة عظيمة وإرادة شعب، مشيرا إلى أن مصر لن تشهد أي حراك ثوري تابع لجماعة الاخوان الارهابية تحت أي ظرف من الظروف الا لو كان هناك ظروف كبري مثلما حدث فى عام 2010.

وأضاف «الحسيني» خلال حلقة استثنائية حول تغطية إعلام الجماعة الارهابية مع الكاتب الصحفى خالد صلاح على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أنه من المستحيل ان الشعب المصري يستجيب لدعوات هلفوت للتظاهر ضد النظام ابدا تحت أي ظرف.

وتابع يوسف الحسيني، أننا نحتاج الى تحليل الاعلام المصري والاعلام المعادي للدولة المصرية، مشيرا إلى ان الاعلام المصري لم يخبئ أي مظاهرات تحدث فى الدولة.

وأوضح يوسف الحسيني، أن قناة إكسترا نيوز كانت تغطي مسألة قطع الطريق وخلافه، مضيفا أننا نرفض أتهام أي شخص أن يتهم الاعلام المصري بانه لا يعرض الحقائق.

وأشار إلى أنه عندما نرى أن بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي انهم شاركوا فى مظاهرات نزلة السمان والقنوات المصرية لم تغطي ذلك كما قالت القنوات التابعة للاخوان ان هناك مظاهرات فى مصر.
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