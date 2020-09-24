AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

30 يونيو فضحت المؤامرة.. باحث: الجماعة الإرهابية كانت تسعى لتأسيس جناح إسلامي صهيوني في المنطقة.. فيديو

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 08:30 م
جماعة الإخوان الإرهابية
جماعة الإخوان الإرهابية
Advertisements
إسراء صبري
قال إبراهيم ربيع، الباحث في  الحركات الإسلامية، إن كل ما يحدث في المنطقة العربية منذ 100 عام هو تأثير تنظيم جماعة الإخوان من أجل أن تكون الجناح الإسلامي لتأسيس الصهيونية العالمية، مشيرا إلى أن التنظيم الإخواني يتبع نفس الأسس الخاصة بـ الصهيونية.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن المرشد الإخواني كان يتباهى أن التنظيم متواجد في 80 دولة، معقبا: التنظيم يهدف إلى إلغاء الحدود وجعل الدين هو الأساس وهو الدولة والوطن والتنظيم، وذلك من أجل تفتيت الدول وانهيار الوطن ليصبح "حزمة من التراب العفن".

وتابع: جماعة الإخوان مشحونة بالوهم والتوهم بامتلاكهم للحقيقة المطلقة، وبيتم برمجة عقل المؤيدين من أجل أن تتماشى مع مبادئهم المزيفة.

وأكمل: عام 2011 ظهرت جماعة الإخوان على حقيقتها ورغبتها في تدمير المنطقة العربية، ولكن الشعب المصري خرج في 30 يونيو مشحون من أفعال الإخوان وقام بتفجير ما يعرف بالقنبلة الثورية وقمنا بتدمير المؤامرة الإرهابية الصهيونية.

وشدد على أن جماعة الإخوان الإرهابية أرادت أن تخلق من قانون التصالح قنبلة لافتعال الفتنة من جانب الشعب ضد السلطة، ولكن الشعب المصري لم ينصاع وراء تلك الأكاذيب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالتاريخ.. إخواني منشق يرصد سبب كره الجماعة لثورة يوليو وجمال عبدالناصر

في ذكرى 23 يوليو.. نرصد سبب كره الجماعة الإرهابية للثورة ولـ عبد الناصر

قيادات منشقة ومتخصصون: الإخوان يكرهون ثورة يوليو لأن عبد الناصر أوقف مشروعهم الدولي.. وممارسات الجماعة الإرهابية دفعت جمال للتعامل الأمني معهم.. والإرهابية أيدت الملك تحسبا لفشل حركة الضباط الأحرار

باحث سياسي: قدرة الجماعة الإرهابية على الحشد أصبحت صفرا

برلماني: القبض على الإرهابي محمود عزت أصاب الجماعة بالهوس والجنون

برلماني: القبض على الإخواني محمود عزت أصاب الجماعة الإرهابية بالشلل

ترشيحاتنا

ترجيحات أن يكون "بترول".. السيطرة على نيران اشتعلت ببئر مياه حفره الأهالي بسوهاج

تعليق ساخر من إبراهيم سعيد على رحيل فايلر وكارتيرون عن تدريب الاهلي والزمالك | شاهد

مد الفترة لـ 30 أكتوبر.. مدبولى: أدعو جميع المواطنين للتقدم فورا لإنهاء إجراءات التصالح

ننشر أول صور لمتهمي الفيرمونت عقب تسلمهم من الإنتربول الدولي

بريطانيا تسجل أعلى معدل يومي للإصابة منذ بداية انتشار وباء كورونا

الحكومة تنفي إغلاق مترو الأنفاق الجمعة والسبت وتعلن عن مواعيد التشغيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تأثير غير متوقع لـ خلايا الدم البيضاء على فيروس كورونا

بهدف قضاء عطلة مع أصدقائه.. أب يعرض حياة طفله للخطر ويواجه عقوبة السجن

بسبب الانتخابات الرئاسية.. دونالد ترامب يهاجم ميجان ماركل ويتمنى للأمير هاري حظًا سعيدًا