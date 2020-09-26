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فن

هبة مجدي تخطف الأنظار على إنستجرام

السبت 26/سبتمبر/2020 - 09:50 م
هبة مجدي
هبة مجدي
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محمد بدران

شاركت الفنانة هبة مجدى، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورًا جديدة لها من احدث جلسة تصوير.


وظهرت هبة مجدي، بفستان ناعم من الستان باللون الأزرق، ومطعم بنقشات ناعمة من التول الذى يبرز جمالها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هبة مجدي في الماكياج على اللون البينك كآيشادو للعيون، ووضعت احمر للشفاه باللون البينك الناعم.

كما اختارت تسريحة كيرلي مميزة لشعرها البني القصير التى تتناسب مع ظهورها، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

وشاركت  هبة مجدى مؤخرا في بطولة  مسلسل "فرصة ثانية" مع كل من ياسمين صبري ، أيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، دياب، إدوارد، ونهال عنبر. 

.المسلسل من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم ومحمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجي/ تامر مرسي


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