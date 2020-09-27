هذه خطة الحكومة لاقتراض 45.5 مليار جنيه من البنوك في أسبوع









قال التقرير إنه تم الاتفاق مع البنك المركزي علي تدبير تلك الصفقة خلال الأسبع الجاري خلال أيام " الأحد، الإثنين، الخميس".





ذكر التقرير أنه من المستهدف بيع أذون خزانة لأجال "91،273،182،364" يوما خلال يومي الأحد و الخميس بقيمة 37.5 مليار جنيه، إذ سيتم بيع أجلي 91 و 273 يوما اعتبارا من اليوم الأحد بـ 18 مليار جنيه.





وأشار التقرير إلي أنه من المستهدف طرح أجلي 182 و 364 يوما بـ 19.5 مليار جنيه خلال الخميس المقبل.





كما سيتم طرح سندات خزانة لاستحقاقات 1.5 عام و 7 و 3 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات جنيه خلال الإثنين المقبل.