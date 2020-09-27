هذه خطة الحكومة لاقتراض 45.5 مليار جنيه من البنوك في أسبوع

تقترض وزارة المالية من البنوك خلال الأسبوع الجاري مبلغ 45.5 مليار جنيه، بغرض تدبير عجز الموازنة العامة للدولة.
بحسب تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، فإنه من المقرر الاستدانة من الجهاز المصرفي لتدبير فجوتها التمويلية عبر 3 عطاءات دورية .
قال التقرير إنه تم الاتفاق مع البنك المركزي علي تدبير تلك الصفقة خلال الأسبع الجاري خلال أيام " الأحد، الإثنين، الخميس".
ذكر التقرير أنه من المستهدف بيع أذون خزانة لأجال "91،273،182،364" يوما خلال يومي الأحد و الخميس بقيمة 37.5 مليار جنيه، إذ سيتم بيع أجلي 91 و 273 يوما اعتبارا من اليوم الأحد بـ 18 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلي أنه من المستهدف طرح أجلي 182 و 364 يوما بـ 19.5 مليار جنيه خلال الخميس المقبل.
كما سيتم طرح سندات خزانة لاستحقاقات 1.5 عام و 7 و 3 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات جنيه خلال الإثنين المقبل.