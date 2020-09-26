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برلمان

بعد توجيه الرئيس لعلاج الطفلة روميساء.. صحة النواب تطالب بالقضاء على البيروقراطية

السبت 26/سبتمبر/2020 - 11:18 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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حسن رضوان
أشاد سامي المشد أمين، سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الاستجابة لحالة الطفلة "روميساء" من مركز أشمون محافظة المنوفية، وعلاجها على نفقة التأمين الصحي، بعد استغاثة والدها عبر وسائل الإعلام بالرئيس "السيسي" لإجراء عملية "تسليك نخاع" لها.

وقال "المشد" لـ"صدى البلد"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما يتابع المشهد العام بدقة ويتخذ إجراءات وتوجيهات قوية فى صالح محدودي الدخل، وخير دليل على ذلك هو ما قام به مؤخرا تجاه الطفلة روميساء وغيرها.

وطالب عضو مجلس النواب، بالقضاء على البيروقراطية والروتين وسرعة اتخاذ الإجراءات الطبية داخل منظومة التأمين الصحي حتى يتلقى كل من يمتلك تأمين صحي الرعاية الصحية وصرف العلاج اللازم.

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة الاستجابة لحالة الطفلة "روميساء" من مركز أشمون محافظة المنوفية، وعلاجها على نفقة التأمين الصحي،  وذلك بعد استغاثة والدها عبر وسائل الإعلام بالرئيس "السيسي" لإجراء عملية "تسليك نخاع" لها.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الطفلة تبلغ من العمر ٣ سنوات وتعاني من شلل نصفي، وتحتاج إلى إجراء عملية تسليك بالنخاع الشوكي وفقًا للتقارير الطبية الخاصة بها.


وأضاف "مجاهد" أنه تم التواصل مع ذوي الطفلة، وتم إرسال سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين، لنقل الحالة إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لسرعة إجراء الجراحة اللازمة لها، لافتًا إلى أنه فور وصولها المستشفي كان فى استقبال الطفلة فريق طبي متكامل يضم استشاريين مخ وأعصاب، وجراحة المخ والأعصاب، واستشاري علاج طبيعي، لبدء تلقي الرعاية الطبية اللازمة للطفلة على نفقة التأمين الصحي، وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

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