وزير التعليم: إلغاء حصص المواد الاساسية والاكتفاء بالانشطة في المدارس .. وزيادة الاعتماد على القنوات التعليمية





وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات تليفزيونية له اليوم ، أن الطالب سيدرس المواد الاساسية التي تضاف للمجموع من خلال القنوات التعليمية في ايام الدراسة من خارج المدرسة.





وأضاف وزير التربية والتعليم ، أنه بالنسبة للايام التي سيذهب فيها الطالب إلى المدرسة ، ستقدم فيها المدارس للطلاب حصص خاصة بالمواد التي لا تضاف للمجموع ، بالاضافة إلى حصص الانشطة والرد على اسئلة الطلاب.





وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن اعمال السنة سوف يتم منحها للطلاب في العام الدراسي الجديد بناءا على عدة امتحانات و ابحاث بالاضافة إلى محاسبة الطالب على الحضور والغياب ، كما سيتم سؤال الطلاب في الدروس التي تم شرحها على القنوات التعليمية اولا بأول.





وأشار وزير التربية والتعليم ، أن الهدف من هذا النظام المختلف هو ان تكون الوزارة مستعدة في اي لحظة لأي تطور يخص وضع كورونا في مصر ، بحيث تستمر العملية التعليمية دون اي تأثر سلبي بالظروف المحيطة ، وحتى لا تكون المدرسة هي الاساس الوحيد للتعلم مثلما كان يحدث في السنوات الماضية.







وأوضح وزير التربية والتعليم خطة الوزارة لحضور الطلاب في العام الدراسي الجديد تتمثل فيما يلي :

- الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي.. الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون 4 أيام في الأسبوع، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

- الصفوف من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي.. الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون يومين أسبوعيًا، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

- الصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادي.. سيكون الحضور يومين أسبوعيًا، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

- الصفوف الأول إلى الثالث الثانوي.. الحضور يومين أسبوعيًا، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة الوزارة لإتاحة مصادر التعلم في العام الدراسي الجديد، وجاءت كالتالي:

-الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي.. سيتم تدريس مناهج النظام الجديد 2.0 متعدد التخصصات في المدرسة.

- الصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي.. سيتم إتاحة شرح جميع المناهج المقررة عبر عدة وسائل تعليمية مساعدة للطلاب، مثل: "منصة البث المباشر للحصص الافتراضية، المنصة الإلكترونية study.ekb.eg ، منصة إدمودو Edmodo.org ، كما سيتم توفير عدة وسائل للشهادة الإعدادية وهي: "الكتب الإلكترونية، وبرنامج اسأل المعلم، ومكتبة الدروس الإلكترونية".

- الصف من الأول حتى الثالث الثانوي.. لن يتم طباعة كتب للطلاب وسيتم إتاحة جميع الكتب والمواد التعليمية على التابلت (تم توفير ما يقرب من 1.8 مليون جهاز تابلت)، وسيتم إتاحة عدد من الوسائل التعليمية الأساسية وهي "نظام إدارة التعلم LMS.EKB.EG ، مع إتاحة العديد من الوسائل المساعدة مثل: "القنوات التلفزيونية التعليمية، منصة البث المباشر للحصص الافتراضية، المكتبة الإلكترونية study.ekb.eg ، منصة إدمودو Edmodo.org ، ومكتبة الدروس الإلكترونية، وبرنامج اسأل المعلم، والكتب التفاعلية الإلكترونية".

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن العام الدراسي الجديد 2020/2021 سيكون افضل من الاعوام الدراسية الماضية.