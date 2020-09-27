هشام توفيق: احتياج القطاع العام للعمالة محدود.. فيديو

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن قانون العمل ينظم العمالة في قطاع الأعمال، مؤكدا أن هذا القانون ينص على أن صاحب العمل يمكنه الاستغناء عن العمالة إذا كان العمل ليس بحاجة اليهم ويتم الاستغناء بالتراضي، موضحا أن هذا يجرع إلى ان الاحتياج إلي العمالة محدود ولن نستطيع توظيف أكثر من ذلك . إلينستطيعأكثرذلك





وأضاف هشام توفيق خلال لقائه في برنامج ابن مصر المذاع على قناة المحور ، أن بعض الشركات التي تم إغلاقها بالكامل حصل العامل فيها على مكافأة من 5 إلى 6 سنوات أجر كامل بسبب حالة الإغلاق .





هشام توفيق ، أن وجود القطاع الخاص مهم جدا، مؤكدا أن القطاع العام لا يتابع الأعمال مثلما يتابعها القطاع الخاص، وأ ى تطوير نقوم به نركز على دخول القطاع الخاص إما بالمال أو بالإدارة أو بالوكالة. وأوضحأنأنالأعمالالقطاععلى





وتابع: دائما نعمل على إضافة القطاع الخاص إلى منظومة القطاع العام.. وليس هناك فرق بين المستثمر المصرى والأجنبى .





واستطرد: في الكثير من الأحيان نحتاج إلى خبرة غير متواجدة في القطاع الخاص، ومثال على ذلك إنتاج إطارات السيارات، حيث ننشئ مصنعا للإطارات بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع والإنتاج الحربي.





وأشار إلى أن صناعة الإطارات تتجدد بصفة عامة وتدخل بها التكنولوجيا وبالتالي لابد من جلب شركة للإدارة أو للمساهمة .