هشام توفيق : مصر تستهدف زراعة 170 ألف فدان قطن

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن العام الحالى يشهد اختلافا فى تجميع القطن ، والدولة تستكمل ما تم فى العام الماضي.









وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن الدولة هى التى ستقوم باستلام القطن من المزارعين مباشرة دون وسطاء في مراكز التجميع، وما كان يقوم به التجار من الاستفراد بالمزارع سينتهي.









ولفت إلى أنه سيتم إجراء المزادات العلنية على كميات كبيرة من الأقطان، وتكون معبأة في أكياس وتوفر للمزارعين بسعر جديد، وتم الاتفاق على الأسس التي سيتم على أساسها فتح المزاد، وأن هناك 90 مركزا لاستلام الأقطان من المزارعين في 4 محافظات، موضحًا أن هناك لجنة من هيئة التحكيم ستتابع بيان جودة القطن، ويحصل المزارع على 70 % من قيمة قطنه المباع عقب انتهاء المزاد، ومصر كانت تزرع مليون فدان قطن في فترة الثمانينات.









وتابع أن مصر تراجعت في زراعة القطن حتى وصلت إلى 136 ألف فدان، وتستهدف زراعة 170 ألف فدان الموسم الحالي، مشيرا إلى انخفاض استهلاك القطن طويل التيلة من إجمالي الأقطان علميا إلى 2 %، وتمثل مصر نسبة 20% من هذه النسبة، وأنه تم تطوير محلج الفيوم ضمن خطتها لتطوير 7 محالج على مستوى الجمهورية، و80 % من القطن المصري، إنتاجه بتكنولوجيا متطورة، بينما تمت زراعة 250 فدان قطن قصير التيلة شرق العوينات.









وأشار إلى أن مصر تسعى لإحداث طفرة كبيرة في مجال الأدوية بقيمة مضافة عالية، وحصة القابضة للأدوية 8 % من سوق الدواء بمصر، مشيرًا إلى أن مصر تقوم بتصنيع السيارة الكهربائية الجديدة في شركة النصر للسيارات بالتعاون مع شركة صينية.



