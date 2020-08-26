AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هشام توفيق : مصر تستهدف زراعة 170 ألف فدان قطن

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:53 م
هشام توفيق
هشام توفيق
Advertisements
البهي عمرو
قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن العام الحالى يشهد اختلافا فى تجميع القطن، والدولة تستكمل ما تم فى العام الماضي.


وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن  الدولة هى التى ستقوم باستلام القطن من المزارعين مباشرة دون وسطاء في مراكز التجميع، وما كان يقوم به التجار من الاستفراد بالمزارع سينتهي.


ولفت إلى  أنه سيتم إجراء المزادات العلنية على كميات كبيرة من الأقطان، وتكون معبأة في أكياس وتوفر للمزارعين بسعر جديد، وتم الاتفاق على الأسس التي سيتم على أساسها فتح المزاد، وأن هناك 90 مركزا لاستلام الأقطان من المزارعين في 4 محافظات، موضحًا أن هناك لجنة من هيئة التحكيم ستتابع بيان جودة القطن، ويحصل المزارع على 70 % من قيمة قطنه المباع عقب انتهاء المزاد، ومصر كانت تزرع مليون فدان قطن في فترة الثمانينات.


وتابع أن مصر تراجعت في زراعة القطن حتى وصلت إلى 136 ألف فدان، وتستهدف زراعة 170 ألف فدان الموسم الحالي، مشيرا إلى انخفاض استهلاك القطن طويل التيلة من إجمالي الأقطان علميا إلى 2 %، وتمثل مصر نسبة 20% من هذه النسبة، وأنه تم تطوير محلج الفيوم ضمن خطتها لتطوير 7 محالج على مستوى الجمهورية، و80 % من القطن المصري، إنتاجه بتكنولوجيا متطورة، بينما تمت زراعة 250 فدان قطن قصير التيلة شرق العوينات.


وأشار إلى أن مصر تسعى لإحداث طفرة كبيرة في مجال الأدوية بقيمة مضافة عالية، وحصة القابضة للأدوية 8 % من سوق الدواء بمصر، مشيرًا إلى أن مصر تقوم بتصنيع السيارة الكهربائية الجديدة في شركة النصر للسيارات بالتعاون مع شركة صينية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير قطاع الأعمال العام: منظومة تجارة القطن الجديدة تعتمد على المزايدة في الشراء من المزارعين

تطوير 7 محالج.. وزير قطاع الأعمال: نستهدف استعادة عرش القطن المصرى

لجنة من كبار المستثمرين لبحث الفرص.. "رجال الأعمال" ترحب بالدخول في شراكة لتطوير شركات القطاع العام

وزير قطاع الأعمال: إنتاج 25 ألف سيارة كهربائية سنويا بعلامة النصر.. طوف وشوف منصة إلكترونية قريبًا لتوفير مقاصد سياحية غير تقليدية.. وزراعة 250 فدان قطن قصير التيلة لتقليل الاستيراد

وزير قطاع الأعمال: منظومة جديدة لتداول القطن في 4 محافظات تتضمن تحديث المحالج ومصانع الغزل

وزير قطاع الأعمال: نستورد 2.2 مليون قنطار قطن قصير التيلة.. فيديو

ترشيحاتنا

يصل خلال أسبوع.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

قبل ما تشتري اعرف مميزات وعيوب بيجو

بعد نقله للمستشفى| تطورات الحالة الصحية لـ أحمد عادل لاعب المصري.. صور

رد عاجل من وزارة الزراعة بشأن إصابة الطماطم بمرض مسرطن

هروب 7 متهمين فى قضية فتاة فندق فيرمونت ..النيابة العامة: ملاحقة قضائية ضدهم

تقارير: والد ميسي يصل إلى إنجلترا تمهيدا للتفاوض مع مانشستر سيتي

AdvertisementS

دخلنا لقيناها عريانة مع بيشوي.. اعترافات متهمة في قضية منة عبدالعزيز: مارس الرذيلة معها مرتين في ساعتين

عودة فرض حظر التجوال وارد في أي وقت| الحكومة تكشف مفاجأة صادمة عن عدد مصابي كورونا اليوم.. شاهد

رد فعل غريب من خالد الغندور بعد هدف مروان محسن في الجونة.. شاهد

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن انتقال محمد صلاح لـ برشلونة .. فيديو

أمر بطرد مندوبيه.. مرتضى منصور يعرض الصلح على الخطيب والأخير يرفض

قبل فرحها.. التحريات: وفاة عروس القليوبية طبيعية.. صور

بعد هدف مروان محسن.. رد فعل غير متوقع من أحمد موسى.. شاهد

إنهاء عمل مساعد وزيرة الصحة.. والمتحدث يكشف السبب

وزير التعليم يكشف تفاصيل العام الدراسي الجديد أول سبتمبر .. بروتوكول لتشغيل وإدارة منصة رقمية للدروس الإلكترونية .. وحماية المستهلك يلزم المدارس والجامعات برد 25% من مصاريف نقل الطلاب

بسبب مصر.. وزير الخارجية اليوناني يكتب شهادة وفاة اتفاق أردوغان والسراج

مروان محسن يخرس الألسنة ويخطف فوزا ثمينا لـ الأهلي على الجونة.. فيديو

بعد نقله للمستشفى| تطورات الحالة الصحية لـ أحمد عادل لاعب المصري.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس لافتة.. جوهرة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

احذر.. عادات يومية خاطئة تصيبك بنزلات البرد

رد فعل غريب من خالد الغندور بعد هدف مروان محسن في الجونة.. شاهد