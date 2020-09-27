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أخبار البلد

محمد حلاوة: مؤيدو الرئيس بالملايين يقفون وراء برنامجه الطموح ..والإخوان لن تنجح فى إثارة الفوضى .. والإعلام الوطنى تفوق فى المواجهة وكشف التضليل

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 02:01 ص
محمد حلاوة: مؤيدو
محمد حلاوة: مؤيدو الرئيس بالملايين يقفون وراء برنامجه الطموح
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محمد شحتة
قال محمد حلاوة عضو مجلس الشيوخ، إن الشعب المصرى يقف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشروعه الطموح للبناء والتعمير والإصلاح، وتعويض غياب التنمية الشاملة فى جميع المجالات خلال العقود الأربعة الماضية خاصة فى الريف المصرى.

وأكد محمد حلاوة أن جماعة الإخوان الإرهابية لن تنجح أبدا فى إثارة الفوضى فى مصر والعودة بالمصريين إلى الوراء من خلال التحريض على المظاهرات والتخريب وتعطيل المشروعات القومية، مشيرا إلى أن المواطنين المصريين تعلموا الدرس جيدا مما حدث بعد 2011 وحتى قيام ثورة 30 يونيو.

وأشار  محمد حلاوة إلى أن ملايين المصريين لن يسمحوا بتجاوزات جماعة الإخوان الإرهابية كما لن تصدق أو تسير وراء الأكاذيب التى تروجها الجماعة من خلال منصاتها فى الخارج بوجود مظاهرات فى هذه البقعة أو تلك، ولن تنطلى عليهم تلك الأكاذيب والفبركات التى تروج لها الجزيرة بهدف تحريض المواطنين على تخريب بلدهم كما يحدث فى بلدان مجاورة لنا.

وأضاف محمد حلاوة أن الإعلام الوطنى استطاع فضح النوايا الخبيثة لجماعة الاخوان الإرهابية ومن وراءها من الأجهزة المعادية لمصر . وكشف مخططاتها التى تستهدف تعطيل المسيرة التنموية والمشروعات القومية العملاقة فى جميع المجالات والعودة بنا إلى نقطة الصفر، حيث كنا نعيش على حافة الإفلاس.

وتوقع محمد حلاوة أن يشهد المستقبل القريب نقلات نوعية لمصر تحت قيادة الرئيس السيسي، خاصة بعد الاقتراب من احتواء أزمة كورونا فى العالم، وعودة معدلات النمو الاقتصادى إلى ماقبل تفشى كوفيد 19، مشيرا إلى أن النجاحات التى حققتها مصر حتى فى ظل الأزمة مرشحة للزيادة بقوة مع عودة الأمور فى العالم إلى طبيعتها مرة أخرى.

وحذر محمد حلاوة  جماعة الإخوان الإرهابية والمقاول الفاشل وجميع المرتزقة الهاربين، قائلا إن مصر لا تنسى من يسيئون لها وسيأتى وقت الحساب قريبا على ما اقترفتموه من جرائم فى حق الشعب المصرى وسيكون الحساب عسيرا ، بقدر الأكاذيب والإساءات التى تعمدتم توجيهها للمصريين.
محمد حلاوة: مؤيدو الرئيس بالملايين يقفون وراء برنامجه الطموح ..والإخوان لن تنجح فى إثارة الفوضى .. والإعلام الوطنى تفوق فى المواجهة وكشف التضليل
محمد حلاوة: مؤيدو الرئيس بالملايين يقفون وراء برنامجه الطموح ..والإخوان لن تنجح فى إثارة الفوضى .. والإعلام الوطنى تفوق فى المواجهة وكشف التضليل
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