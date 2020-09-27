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رياضة

طارق سليمان عن عودته لـ الأهلي: ترشيحات فقط.. وجاهز في أي وقت

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 02:38 ص
طارق سليمان
طارق سليمان
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عمرو ابوبكر
أكد طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الأهلي السابق، أن عودته للأحمر ترشحيات حتى الآن وليس هناك شيء رسمي. 

وقال طارق خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "هناك ترشيحات لكن ليس هناك شيء رسمي.. الأهلي في دمنا ودائما ما نبقى سعداء عندما نعود له مرة أخرى حتى وإن كنا نعمل بمكان آخر".

وأردف: "هذا لا يعني أن أخل بالتعاقد مع فريقي لكن سأستأذنهم واذا وافقوا سأرحل.. جاهز لتدريب الأهلي في أي وقت، انا بحبه وعشت فيه كثيرا كلاعب ومدرب".

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون منذ أيام قليلة رحيله عن الإدارة الفنية للزمالك، وتعاقده مع نادي التعاون السعودي.
 

بينما حدثت بعض الجلسات بين رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، مع مسؤولي مجلس الإدارة لحسم موقف استمراره مع الفريق خلال الفترة القادمة. 

ولم يعلن النادي الأهلي حتى الآن عن موقف فايلر، ولكن يبدو أن الأمور تسير نحو رحيله. 

وسوف يعلن النادي الأهلي عن موقف المدير الفني السويسري يوم الخميس القادم، كما تم الإعلان عن هذا الأمر.

ويسعى قطبا الكرة المصرية في الوقت الحالي، لتقديم عروض جدية في بطولة دوري ابطال افريقيا، التي تقرر اقامة مبارياتها في شهر 10 القادم.

ومازال الزمالك يصارع على انهاء بطولة الدوري الممتاز، في المركز الثاني بعد أن أنهى الأهلي المنافسة هذا العام واحتل الصدارة قبل انتهاء البطولة بأكثر من ٦ جولات. 
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