طارق سليمان عن عودته لـ الأهلي: ترشيحات فقط.. وجاهز في أي وقت

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون منذ أيام قليلة رحيله عن الإدارة الفنية للزمالك، وتعاقده مع نادي التعاون السعودي.





بينما حدثت بعض الجلسات بين رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، مع مسؤولي مجلس الإدارة لحسم موقف استمراره مع الفريق خلال الفترة القادمة.





ولم يعلن النادي الأهلي حتى الآن عن موقف فايلر، ولكن يبدو أن الأمور تسير نحو رحيله.





وسوف يعلن النادي الأهلي عن موقف المدير الفني السويسري يوم الخميس القادم، كما تم الإعلان عن هذا الأمر.





ويسعى قطبا الكرة المصرية في الوقت الحالي، لتقديم عروض جدية في بطولة دوري ابطال افريقيا، التي تقرر اقامة مبارياتها في شهر 10 القادم.



