علي جمعة: حسن البنا اتفق مع هلتر .. أعضاء الجماعة أشاعوا دخوله الإسلام.. الإخوان اعتبروا أنفسهم من الصحابة وحاولوا قتلي وأنا ذاهب للصلاة.. فيديو

علي جمعة على فضائية سي بي سي

حسن البنا اتفق مع هلتر والإخوان أشاعوا دخوله الإسلام

الإخوان اعتبروا أنفسهم من الصحابة وحاولوا قتلي وأنا ذاهب للصلاة

سبب عدم إقامة الحدود هو فقدان شروطها









سلط الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، الضوء في حلقته من برنامج "من مصر" على فضائية "سي بي سي" على الفكر المتطرف لدى جماعة الإخوان.





وفي حديثه، قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، إن حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان بدأ عهده بالجماعة بأنشطة خيرية، وما لبث إلى أن اتفق مع هتلر وأشاع الإخوان أنه أسلم وسمى نفسه الحاج محمد هتلر.





وأضاف، جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أنه من الأربعينيات بدأ فكر الإخوان ينحرف وبدأوا يسلكوا الطرق والتصرفات الخبيئة ، منوها أن كلمة الإخوان المسلمين لا يستحقها هذا التنظيم ولكنها أصبحت مجرد مصطلح.





وأكد أنهم لا يدركون الواقع ويتعاملون مع الخيال بالرغم من أنهم غير مؤهلين لذلك حتى أنهم أنفسهوا انقسموا على أنفسهم وقت أن كانوا في الحكم.





وأوضح، أن الله هو الذي حرس مصر من أيدي الإخوان لأنهم تقلدوا الحكم بدون مؤهلات ووصفهم بالشخص الذي لا يعرف القيادة وساق أتوبيس فاصطدم بمن أمامه، فهؤلاء لا يدركون المآلات.





وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن حسن البنا كان بداية فساد الإخوان الذي نراه اليوم من فوضى التنظيم هو نتيجة ما انحرف به حسن البنا في أربعينيات القرن الماضي.





وأضاف، جمعة، أن الإخوان قتلوا بعضهم بعضا، وسبوا دين الله وأطلقوا على أنفسهم صحابة رسول الله زورا وبهتانا، مشيرا إلى أن هذا التنظيم يحرض الناس دائما على ارتكاب العنف والقتل، منوها أنهم حاولوا قتلي بتسعين طلقة ولكن الله خيبهم وهم على بعد خمسة متر، حتى أن القاضي تعجب منهم.





وذكر أنه كان وقتها مرتديا الزي الازهري وراح يخطب الجمعة، قائلا "ازاي الناس دي تحلل قتل مسلم رايح يصلي"، مؤكدا أن الإمام مالك قال برأبه عن الفتن "ظل يشوم ولا فتنة تدوم".





وعلق الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، على تغريدة الفنان عمرو واكد التي تهاجم الدولة.





وقال عمرو واكد في التغريدة "أكيد كفار قريش كانوا بيقولوا على سيدنا محمد لما هاجر من مكة إلى المدينة ده كان المفروض يجي يناضل من عندنا، نفس المنطق ياربي.. بلاش كلام من بتاعد عبدة الأصنام ده أرجوكم، ارتقوا بالiQ ولو حسة حتى".





وأكد علي جمعة، أن عمرو واكد لا عنده iQ ولا EQ ، منوها أن القياس الذي ذكره كان خطأ، بل مضحك.



