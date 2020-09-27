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أخبار البلد

بشير العدل يطالب قيادات الصحف القومية الجدد بتبنى سياسة إعلامية تقترب من المواطن

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 09:02 ص
بشير العدل
بشير العدل
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عبدالوكيل ابوالقاسم

قال الكاتب الصحفى بشير العدل مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة إن التغييرات الصحفية، التى أجرتها الهيئة الوطنية للصحافة، جاءت لتجدد الثقة فى كثير من الزملاء، سواء فى مجلس إدارة، أو تحرير المؤسسات الصحفية، المملوكة للدولة، والوكالة الرسمية الناطقة باسمها، والبوابات الإخبارية، الناطقة باسم المؤسسات المختلفة، ودافعة بزملاء جدد، يتولون مواقع جديدة، بعد أن أثبت الجميع جدارته، وقدرته على العطاء المهنى.


وأضاف العدل في بيان: أرى أن التغييرات، بجانب أنها تجديد للثقة فى الزملاء، تمثل استمرارا لمسئولية كبرى، توازن بين متطلبات الأداء المهنى، الذى يسمو بمهنة الصحافة، ويرتقى بالمجتمع، ويحقق أهداف الدولة.


وتابع: أتمنى أن تكون الفترة القادمة، امتدادا لعطاء متواصل من جانب الزملاء، لخدمة المهنة والمجتمع.


وطالب جميع الزملاء، بتبنى سياسة إعلامية، تقترب أكثر من المواطن، تعبر عن آلامه، وتساعده فى تحقيق آماله، وأن يكون الأداء المهنى، مرآة للمجتمع، يعكس نبض الشارع، وأحوال المواطن، وأن يكون همزة الوصل بينه وبين دوائر صنع القرار، لاحداث التكامل بينهما، بما يحقق الصالح العام.


كانت الهيئة الوطنية للصحافة عقدت اجتماعًا برئاسة عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة أمس  السبت الموافق 26/9/2020 ، حيث تم مناقشة التغييرات الصحفية وفقًا للضوابط والمعايير المنصوص عليها بالقانون 179 لسنة 2018.



وصرح عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة بأن التغييرات الحالية تأتي في ظروف صعبة تمر بها المؤسسات الصحفية القومية مما يفرض على الجميع بذل المجهود والعمل للنهوض بها حيث أنها تمثل أحد أعمدة الدولة لمواجهة الإرهاب والتحديات والمساهمة في بناء مصر الحديثة.



وأضاف الشوربجي أنه يجب على كل القيادات الجديدة التعاون والعمل بروح الفريق لإعلاء المصلحة العامة. وتمني الشوربجي للقيادات الجديدة التوفيق والنجاح في عملها، مؤكدًا وقوف الهيئة ومساندتها لكل المؤسسات القومية لأداء دورها الريادي ومهمتها الوطنية المأمولة منها. 



كما وجه الشكر للقيادات السابقة عما بذلوه من جهد خلال فترة توليهم المسئولية.

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