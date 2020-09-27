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اقتصاد

مسئول بـ المالية: الوزراء وافق على 5 مبادرات لدعم المصدرين بحد أقصى 5 ملايين جنيه

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 10:05 ص
صادرات مصرية
صادرات مصرية
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محمد يحيي
أعلنت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي بوزارة المالية، عن موافقة رئاسة مجلس الوزراء  خلال أكتوبر  الماضي على ٥ مبادرات لتسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية يونيو ٢٠١٩.

وأضافت نيفين منصور في تصريحات، إن تلك المبادرات تضمنت سداد كل مستحقات صغار المستثمرين بحد أقصى ٥ ملايين جنيه، وسداد ٣٠٪ من مستحقات كل المصدرين، وإجراء مقاصة بين الأعباء التصديرية المستحقة والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء، ومبادرة الاستثمار بسداد كل المستحقات على أربع أو خمس سنوات مقابل التوسعات الاستثمارية.

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بالإضافة إلى مبادرة تخصيص الأراضى، موضحة أن ٢٣٥١ شركة مُصَّدرة استفادت من مبادرة «صغار المستثمرين»، ومبادرة سداد ٣٠٪ من المستحقات، والبرنامج الجديد لتنمية الصادرات حتى نهاية يونيو الماضى بإجمالى نحو ٣ مليارات جنيه.

وذكرت أن نحو ٣٣٧ شركة مُصَّدرة أجرت «مقاصة» بين الأعباء التصديرية المستحقة والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء بـ ١,٢ مليار جنيه.

كما استفادت أيضًا ١٥٣ شركة مُصَّدرة من مبادرة الاستثمار بصرف الدفعة الأولى من مستحقاتها لدى صندوق تنمية الصادرات بإجمالى ١,٨ مليار جنيه، علمًا بأن هناك عددًا كبيرًا من الشركات جمع بين أكثر من مبادرة، ويمكن لهذه الشركات الانضمام أيضًا للمبادرة الجديدة.
يشار إلي أن الموازنة العامة للدولة ادرجت دعم للمصدرين بـ 7 مليارات جنيه خلال العام المالي الجاري.

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