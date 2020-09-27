الترسانة المحطة الأخيرة.. شوبير يلمح إلى رحيل فايلر عن الأهلي الخميس المقبل

ألمح الإعلامى أحمد شوبير، إلى إمكانية رحيل السويسري رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، عن الفريق خلال الفترة المقبلة.



وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي، إن الأمور بالنسبة لرينيه فايلر أصبحت غير واضحة، مشيرا إلى أن الأهلى سيتخذ قراره النهائي والأخير بشأنه يوم الخميس المقبل.





وأضاف: "قد تكون مباراة الأهلى والترسانة المقرر إقامتها الأربعاء المقبل فى دور الـ 16 لبطولة كأس مصر هى الأخيرة لـ فايلر مع الأهلي".





وحددت إدارة النادي الخميس القادم موعدًا نهائيًا لإعلان موقفها من رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.





جاء ذلك بعد استيضاح كل الأمور وفي ضوء بنود التعاقد المبرم مع المدير الفني.







كما أكدت الإدارة أن الأمر مبكر لطرح بدائل للسويسري فايلر ولم يتم التطرق إلى هذا الأمر، خاصة أن قرار الإدارة بخصوص المدير الفني الحالي سوف يتحدد في الموعد المشار إليه وبما يخدم مصلحة النادي ويحافظ على مسيرة الفريق محليًا وقاريا.







وكان محمود الخطيب، رئيس النادي والمفوض من قبل مجلس الإدارة بالإشراف على قطاع الكرة، عقد جلسة مع فايلر يوم الاثنين الماضي لمناقشة موقفه.