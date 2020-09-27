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رياضة

ربيع ياسين: فايلر وكارتيرون «قليلي الأصل» .. وأنصح الأهلي باتباع تصرف الزمالك

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 01:15 ص
فايلر وكارتيرون
فايلر وكارتيرون
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عمرو ابوبكر
أكد ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، أن الأهلي والزمالك يجب أن يتعاقدا مع مدربين كبار بحجم مكانتهم.

وقال ربيع خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "أعجبني موقف الزمالك إنه تعاقد مع مدرب كبير مثل باتشيكو خلال أسبوع بجهاز فني متكامل، ويجب أن تفعل إدارة الأهلي مثل الزمالك".

وأكمل: "كارتيرون وفايلر هما الخسرانين بخروجهم، فكارتيرون كان ميت منذ رحيله عن الأهلي".

وأتم: "الأهلي هو من أضاف لفايلر وليس العكس، لكنه هو وكارتيرون قليلي الأصل".

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون منذ أيام قليلة رحيله عن الإدارة الفنية للزمالك، وتعاقده مع نادي التعاون السعودي. 

بينما حدثت بعض الجلسات بين رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، مع مسؤولي مجلس الإدارة لحسم موقف استمراره مع الفريق خلال الفترة القادمة. 

ولم يعلن النادي الأهلي حتى الآن عن موقف فايلر، ولكن يبدو أن الأمور تسير نحو رحيله. 

وسوف يعلن النادي الأهلي عن موقف المدير الفني السويسري يوم الخميس القادم، كما تم الإعلان عن هذا الأمر.

ويسعى قطبي الكرة المصرية في الوقت الحالي، لتقديم عروض جدية في بطولة دوري ابطال افريقيا، التي تقرر اقامة مبارياتها في شهر 10 القادم.

ومازال الزمالك يصارع على انهاء بطولة الدوري الممتاز، في المركز الثاني بعد أن أنهى الأهلي المنافسة هذا العام واحتل الصدارة قبل انتهاء البطولة بأكثر من ٦ جولات. 
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