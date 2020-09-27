أفعال مترضيش ربنا.. السيسي: دعوات 20 سبتمبر غرضها التدمير وليس التغيير.. فيديو

أكد الرئيس السيسي، أن الدعوات المغرضة التي كانت في الأيام الماضية غرضها التدمير وليس التغيير، لافتا إلى أن أصحابها يدعون لتزييف الوعي، وتخريب الدول.





ولفت الرئيس السيسي، خلال إفتتاح لمجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد، إلى أنه لا توجد دولة تقوم على منهج ديني حقيقي أساسه التخريب والعنف.





وأوضح "السيسي" ، أن تلك الدعوات والأفعال "مترضيش ربنا "، مشيرا إلى أنهم يصرون على انتهاك استقرار الشعوب، وتخريبها، وتحويل الاطفال إلى إرهابيين ، يعملون في ليبيا.





وتابع الرئيس السيسي: "رهاني على الناس ومحدش هيقدر يدخل بينا، ورهاني كسبان عشان أنا بصلح في الأرض مش بفسد فيها".