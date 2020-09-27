شكرًا للمصريين.. الرئيس السيسى يرد على دعوات الجماعة الإرهابية للفوضى.. فيديو

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة إلى المواطنين والإعلام، بشأن ملف إزالة المخالفات، قائلا: "هو ده الحال.. نصلحه ولا نسيبه، وأنا بقولكم هنصلحه".









وعلَق السيسي خلال كلمته بافتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد، اليوم الأحد، على دعوات الفوضى على مدار الأيام الماضية، قائلا: "أنا بشكر المصريين.. بعض الأشخاص حاولوا يولعوا الدنيا الأيام اللي فاتت، وبيستغلوا المواقف الصعبة اللي بنمر بها".









وأضاف: "لو مسكتناش وصلحنا هنمر بظروف صعبة.. وهما بيختاروا الظروف الصعبة عشان يشككوا الناس.. ده رهان على المصريين إنهم مقدرين اللي بيتعمل".









وأكد أن الشعب والدولة شىء واحد، ولا يجب أن يدخل أحد بينهم، مضيفا: "الرهان على الناس، والرهان كان كسبان السنوات الماضية لأننا بنصلح في الأرض مش بنفسد، إحنا بنعمل إصلاح".









وتابع: "هناك فئة تصطاد فى المياه العكرة.. لما جينا اتحركنا وبدأنا فى الخطة الحالية للتطوير الناس دى قالت ده بيعمل لصالح مصر الجديدة ومدينة نصر، ولكن هذا خطأ لأنى أعمل لصالح الناس احنا بنرحمهم بحركة كويسة وسهلة وأقل تكلفة فى الوقت والوقود المستخدم".



