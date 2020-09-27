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فن

بعد التشكيك في نسب أبنائها من زوجها المصري.. رد ناري من نادية العراقية

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 01:15 م
نادية العراقية
نادية العراقية
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شروق ابراهيم
فتحت الفنانة نادية العراقية النار على عدد من الأشخاص الذين شككوا في نسب أبنائها بنشرها رسالة نارية عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". 

وكتبت نادية العراقية: "أيوه دول ولادي ووالدهم .. رجعتو تنشروا صورهم وأقذر تعليقات.. باي حق تشككوا في النسب.. بأي حق تقولوا الفلوس بتحلي.. إنتو شفتم عايشة ازاي". 

وأضافت: "الحسد والقر قعدوني من الشغل .. مشفناش فرحة.. والأمراض دخلت بيتي .. بطلوا قر أنا أهلي في بغداد ملوك جمال.. يعني لو عيالي بعد الشر ماتوا واتحرق قلبي ده يريحكم". 

وانتقلت نادية العراقية لمصر عام 1977، ثم تزوجت من رجل مصري وأنجبت 3 أبناء أدهم، مي ونيللي ومن أشهر أفلامها "أبو علي". 

وفي عام 2012، قدّمت نادية العراقية عددا من المسلسلات العراقية ثم في 2015 شاركت في مسرحية "خو ماكو شي " مع صديقتها الفنانة وفاء حسين.
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