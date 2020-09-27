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أخبار البلد

جبالي المراغي: كل مؤسسات الدولة توفر السلامة والصحة المهنية لملايين العمال

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 01:10 م
صدى البلد
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محمد غالي
أكد رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر جبالي المراغي على أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها حريصة على توفير السلامة والصحة المهنية للملايين من العمال في مواقع العمل الإنتاجية، وأن مبادرة الرئيس السيسي الـ"100 مليون صحة"، جاءت لتؤكد حرص مؤسسات الدولة على صحة المصريين، وفي القلب منهم العمال، داعيا العمال الى الاستمرار في مساندة القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة، في معركة التنمية، وكذلك مواجهة الارهاب والارهابيين، وحماية الأمن القومي في الداخل والخارج.

جاء ذلك خلال كلمة جبالي المراغي في مؤتمر قومي نظمته النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية، برئاسة المهندس خالد الفقي نائب رئيس الاتحاد، مع المؤسسة المصرية للتنمية وبناء القدرات برئاسة د . داليا البحيري، وبحضور اللواء اركان حرب عبدالله فكري اباظة مساعد وزير الدفاع، نيابة عن القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي، الفريق اول محمد زكي.

وقال المراغي إن مشاركة القوات المسلحة في هذا المؤتمر لها دلالة كبيرة وتؤكد دعم هذه المؤسسة العسكرية للعمال، والوقوف معهم من أجل توعيتهم، وتثقيفهم بحقوقهم وواجباتهم تجاه الوطن، مشيدا أيضا بالمشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية وتوفر الملايين من فرص العمل.

من جانبه قال خالد الفقي في افتتاح ذلك المؤتمر القومي إن عنوان المؤتمر هو "سلامة عامل، سلامة وطن"، مشيدا بدور الدولة المصرية ومؤسساتها بما فيها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على مواصلة سياسات حماية العمال وتوفير كافة الخدمات الصحية والمهنية من أجل بيئة عمل لائقة.

وأشاد سعيد النقيب رئيس النقابة العامة للإنتاج الحربي بمشاركة القوات المسلحة بهذا المستوى الرفيع في هذا المؤتمر القومي، مؤكدا أهمية وعي العمال في هذه المرحلة لمواجهة الشائعات المغرضة التي تستهدف ضرب استقرار الوطن.

شارك في الجلسة الافتتاحية رؤساء النقابات العامة: د.عادل نظمي رئيس النقابة العامة للمرافق، وابراهيم هيكل رئيس النقابة العامة للاتصالات، واحمد الدبيكي رئيس النقابة العامة للعلوم الصحية، وعبدالفتاح فكري رئيس النقابة العامة للسكك الحديدية.. وجرى تكريم عدد كبير من النقابيين ورؤساء شركات.
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