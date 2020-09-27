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أخبار البلد

بدء جلسة المباحثات الثنائية بين وزير الخارجية ونظيره الدانماركي.. صور

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 01:18 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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محمد وديع
بدأت منذ قليل جلسة المُباحثات الرسمية بين الوزيرين سامح شكري، وزير الخارجية، ونظيره الدانماركي يبّي كوفود، بمقر وزارة الخارجية بـــ ماسبيرو.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن اللقاء يأتي لتناول سبل تعزيز العلاقات المصرية الدنماركية ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة.

ومن المقرر أن يفتتح الوزير شكري مساء اليوم الأحد، المقر الجديد لمركز القاهرة الدولي للتدريب على تسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، وذلك بمقر المعهد الدبلوماسي بالتحرير (مبنى أسامة الباز) يليه مباشرةً مشاركة له في اجتماع مجلس ادارة المركز.
بدء جلسة المباحثات الثنائية بين وزير الخارجية ونظيره الدانماركي.. صور
بدء جلسة المباحثات الثنائية بين وزير الخارجية ونظيره الدانماركي.. صور
بدء جلسة المباحثات الثنائية بين وزير الخارجية ونظيره الدانماركي.. صور
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