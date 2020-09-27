الأوقاف: توزيع 17 طن لحوم أضاحي في 5 محافظات غدًا

توزع وزارة الأوقاف غدًا الاثنين 17 طناً من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: ( القاهرة – الجيزة – الفيوم – بني سويف – الوادي الجديد) ، بواقع (4) أطنان لكل من محافظة (القاهرة – الجيزة – بني سويف) ، و (3) أطنان لمحافظة الفيوم ، و (2) طن لمحافظة الوادي الجديد، وذلك للأسبوع الثامن على التوالي .





ويصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 825 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).





وتؤكد غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.



