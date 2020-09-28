صناع الأثاث: الحكومة وعدتنا بتقديم كافة التسهيلات للصناع.. شاهد

تعد صناعة الاثاث بمصر من اهم الصناعات الاقتصادية، وتحظى باهتمام رئاسي كبير، ومدينة الاثاث بشطا بمحافظة دمياط ، مشروع رئاسي كان بمثابة الحلم للدمايطة خاصة صناع الاثاث تحول الى حقيقة .





مدينة الاثاث تعد أول وأكبر منطقة صناعية متخصصة بالشرق الأوسط وتعد مدينة دمياط للأثاث أحد المشروعات القومية الكبرى ونقطة انطلاق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كما أنها أول وأكبر منطقة صناعية متخصصة في صناعة الأثاث والصناعات المكملة في الشرق الأوسط لتنمية قطاع الأثاث أحد القطاعات الصناعية الواعدة في مصر.





منذ ايام التقي وفد من كبار صناع الاثاث بدمياط بالدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء لعرض عددًا من المقترحات لتطوير الصناعة، على رأسها إنشاء أكاديمية لتعليم صناعة الأثاث في دمياط، وتيسير إجراءات الحصول على الأراضي وتخفيض أسعارها، وتقديم الدعم في تسويق المنتجات.





وطالبوا بتواجد المراكز الخدمية بمدينة الأثاث بدمياط على مقربة من بعضها البعض، وتعديل المساحات المطروحة، طبقا للمطلوب وليس طبقا للمخطط.

وكلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل لبحث وتذليل أية معوقات تمنع تقدم العمل بمدينة الأثاث بدمياط ، من أجل تحقيق الاستفادة القصوى منها، موضحا أن لدينا إمكانات كبيرة في هذا القطاع.





ومن جانبه أكد رضا نصر أحد صناع الاثا بدمياط ، ان مدينة الاثاث كانت بمثابة الحلم لجميع صناع الاثاث ومنا من استطاع شراء ورشة ليحقق حلمه ومنا من لم يستطع ،وجاءت المدينة ببشائر الخير لكافة الصناع بالمدينة فمنذ ان استلمنا الورش منذ العام الماضي وننحن نشارك في فرش بعض المشروعات السكنية كبشائر الخير والاسمرات وغيرها .





وأوضح ان الوفد الذى التقي برئيس الوزراء ذهب لعرض مطالب كافة صناع الاثاث و منها إنشاء أكاديمية لتعليم صناعة الأثاث في دمياط، وتيسير إجراءات الحصول على الأراضي وتخفيض أسعارها، وتقديم الدعم في تسويق المنتجات، وعرض بعضهم أن يتم معاملة المدينة كمنطقة حرة، وكذا اتخاذ الإجراءات المناسبة لتدريب العمالة.





وتابع أانهم طالبوا بتواجد المراكز الخدمية بالمدينة على مقربة من بعضها البعض، وتعديل المساحات المطروحة، طبقا للمطلوب وليس طبقا للمخطط. واستجابة لمقترحات المصنعين.





ومن جانبه أكد ياسر العوضي صاحب مصنع بمدينة الاثاث، ان الحكومة وعدت بتقديم كل العون لصناع الاثاث وتقديم الدعم الكامل لهم في كل المعارض لعرض منتجاتهم وتسويقها، ووعدت بالمساعدة في إنشاء الأكاديمية.





وأشار بان رئيس الوزراء وعد ببناء المصانع بالمدينة باحدث التصميمات و بآلية سداد ميسرة من الممكن أن تنتهي بالتمليك،حتى تتنطلق صناعه الاثاث للعالمية.





وأوضح العوضي ، انه يمتلك اول مصنع تم بناؤه بمدينة الاثاث وسيتح فرص عمل لابناء دمياط بالمصنع وبالمدينة وهناك الكثيرون ايضا من ملاك المصانع والتى سيتم انشاؤها تباعا سيقومون بتوفير المئات من فرص العمل لابناء دمياط للمشاركة في النهوض الاقتصادى للدولة.





وأضاف ، ان شركة مدينة دمياط للأثاث،تهدف إلى إنشاء مدينة متكاملة ومتخصصة فى صناعة الأثاث، وكل ما يتعلق بها من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة لها، كما تشمل المدينة منطقة تجارية تسويقية، ومنطقة خدمات إدارية، ومستشفى ومركزا تكنولوجيا، ومعهدا فنيا للتصميم والتدريب الحرفى، وخدمات مكملة أخرى.





الجدير بالذكر ،أن مدينة الاثاث بشطا تُعد مدينة دمياط للأثاث أكبر تجمع صناعي وتجاري للأثاث والأولى من نوعها في الشرق الأوسط، ويفصلها عن قلب مدينة دمياط 20 دقيقة تقريبًا بالقرب من مدخل محافظة دمياط بمنطقة شطا، علاوة علي انها تعد منطقة صناعية قائمة على مساحة 331 فدانًا، وأقرب الموانئ للمدينة هما ميناء دمياط (25 كم غربًا) وميناء بورسعيد (40 كم شرقًا)، و15 كيلو مترًا من سكة حديد دمياط.





ومدينة الأثاث تعد أحد أهم المشروعات القومية فى مصر التى توليها القيادة السياسية اهتمامًا بالغًا بإعتبارها أهم المدن الصناعية والاستثمارية بدمياط، وتعد أول وأكبر منطقة صناعية متخصصة فى صناعة الأثاث والصناعات المكملة فى الشرق الأوسط، حيث تقام على مساحة 331 فدانًا والتى صدر قرار مجلس الوزراء رقم 999 لسنة 2015 بتخصيصها لهذا المشروع، ويعتبر هذا القطاع أحد القطاعات الصناعية الواعدة فى مصر، حيث يتمتع منتج الأثاث الدمياطي بسمعة عالمية جيدة.





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