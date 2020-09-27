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حوادث

حكاية الطفلة فاطمة من زواج القاصرات إلى تصويرها عارية لإجبارها على العودة لزوجها

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 04:12 م
مطرقة
مطرقة
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محمد الطحاوي
أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار مختار ماضى ، حكمها بمعاقبة خمسة أشخاص بالسجن 10 سنوات، بينهم الأب والزوج، فى واقعة زواج طفلة عمرها 13 سنة واغتصابها وتصويرها عارية.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من "فاطمة م " 13 سنة لقسم شرطة فاقوس، تتهم فيه والدها بتزويجها مرتين عرفيًا، وهى فى سن صغيرة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين صحة البلاغ وأن الطفلة عمرها 13 سنة وتزوجت عرفيًا وأنجبت طفلاً عمره شهور من الزوج الأول، وطلقها، ثم تزوجت مرة ثانية من شخص من محافظة الإسماعيلية، وطلقها بعد شهور، وتم إيداعها دار رعاية.

وقررت النيابة حبس الأب والزوج و3 آخرين من أقارب أسرة الزوج مشتركين فى واقعة تعذيب الطفلة وتصوريها عارية لإجبارها على العودة لزوجها، وإحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسين على ذمة القضية رقم 5953 لسنة 2019، جنايات قسم فاقوس والتي أصدرت حكمها المتقدم.
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