تعرف على تخصصات ومجالات عمل خريجي الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة بالمنوفية

تعتبر الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية بمدينة قويسنا في المنوفية من الكليات الحديثة التي تشتمل على تخصصات وبرامج دراسية جديدة في مجالات تكنولوجية مختلفة، ويستعرض "صدى البلد" الأقسام والبرامج الدراسية بالكلية ومجالات عمل خريجي كل قسم :-





اقرأ ايضا |

- قسم تكنولوجيا الميكاترونيكس :-

ويسعى هذا القسم إلى إعداد مهندسين قادرين على تسخير كل أنواع التكنولوجيا ‏الحديثة المتعلقة بعملهم وتقديمها الى المجتمع ليكون لهم دور فعال في تنمية وتطوير المجتمع.‏





و يدمج هذا القسم أربع تخصصات مختلفه وهي هندسة الحاسوب ، ‏الهندسة الميكانيكية ، الهندسة الكهربائية والهندسة الإلكترونية ، لإعداد كوادر قادرة على تطوير الصناعه من حيث التصميم والتصنيع بما يتلائم مع احتياجات ‏السوق المحلية والعالمية ، وتشتمل الخطة الدراسية على 161 ‏ساعة معتمدة موزعة على خمسة فصول دراسية‎ .





وتكون مجالات عمل خريجي هذا القسم في التخصصات الآتية :

- المصانع: وتشمل الصيانة، التصميم، صيانة وتصميم وإشراف على خطوط الإنتاج ‏وأنظمة التحكم.

- السيارات : وتشمل الصيانة، فحص المركبات وإدارة مبيعات.

- تصميم وصيانة الأنظمة الهيدروليكية مثل الشاحنات والجرافات .

- المصاعد الميكانيكية بكافة انواعها.

- المؤسسات الحكومية.

- ‏محطات توليد الطاقة: وتشمل طاقة الشمس، طاقة الرياح، طاقة الموائع وطاقة باطن ‏الأرض.‏





اقرأ ايضا |





- قسم تكنولوجيا الاوتوترونكس :-

ويقوم القسم بإكساب الطالب المعرفة بكل ما يتعلق بالمسائل الميكانيكية ، في مجال الميكانيكا التطبيقية والحرارية والسيارات وإكسابه المهارة والقدرة على تحليل الأنظمة الميكانيكية في التصميم والاهتزازات والأنظمة الحرارية والموائع .





ويعمل خريجي هذا القسم في مجالات :

- شركات التصميم الهندسي : في مجال تصميم أنواع معينة من المحركات و الأجهزة و المعدات .

- المصانع : في مجالات الجودة و الصيانة و التشغيل لدى بعض أنواع المصانع .

- شركات المقاولات : في مجالات التصميم و الإشراف في تخصصات معينة .

- المدارس : في مجالات الإشراف الهندسي و إدارة أقسام الصيانة إضافة الى تدريس مواد الرياضيات و الفيزياء .

- مكاتب و شركات التصميم الجرافيكي : بإستخدام برامج التصميم مثل الأوتوكاد

- المؤسسات و الجمعيات العلمية : في المختبرات أو على الأبحاث ذات الصلة بعلوم الهندسة .

- سيارات الهايبرد : في مجالات صيانة و تصنيع سيارات الهايبرد و إستيراد و تصنيع قطعها .

- التدفئة و التكييف : في قطاع الصناعة أو الصيانة أو التجارة العامة .





- قسم تكنولوجيا المعلومات ، ويدرس التخصصات الآتية :-

- أساسيات تكنولوجيا المعلومات

- علوم الحاسبات وهندسة الكمبيوتر

- قواعد البيانات والشبكات

- الادارة الاليكترونية والمعلوماتية

- مجالات الاتصالات وبرامج الحوسبة

- الأنظمة المعلوماتية والشبكية

وتكون مجالات عمل خريجي هذا القسم في مجالات :

- تخطيط وتطبيق تقنيات التكنولوجياالرقمية لتلبية الأهداف المؤسساتية .

- ادارة وتصميم الخطوات التنفيذية لمشروعات تكنولوجيا المعلومات فى الهيئات المختلفة .

- مدير إدارة نظم معلومات .

- مدير تنفيذي لإدارة تكنولوجيا المعلومات .

- متخصص تسليم برمجيات .





قسم تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة :-

يهدف هذا القسم إلى إعداد خريج متخصص قادر على الانخراط في سوق العمل في مجال أنظمة الطاقة المتجددة، لتزويد السوق بما يحتاجه من الكوادر البشرية المتخصصة في هذا المجال بمستوى أكاديمي عالي وقدرات تقنية تمكنهم من التعامل مع المشاكل المختلفة في قطاع الطاقة و خدمة المجتمع.





مجالات عمل خريجي هذا القسم :

- العمل في أنظمة توليد ونقل الطاقة الكهربائية المتجددة (طاقة الرياح والطاقة الشمسية إلخ).

- العمل لدى شركات ومؤسسات إنشائية في مجال الطاقة.

- العمل لدى الشركات والمؤسسات المختصىة بمبيعات وتزويد أنظمة الطاقة البديلة.

- العمل لدى الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة مثل وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة الكهرباء وغيرها.

- العمل لدى المصانع المختصة بمجالات أنظمة الطاقة المتجددة مثل الخلايا الشمسية وتوربينات الرياح.

- العمل في وحدات الصيانة التابعة لشركات توزيع الطاقة.

- العمل في القطاع التدريبي المهني والأكاديمي.