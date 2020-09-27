في اليوم العالمي.. أعمال فنية روجت للسياحة المصرية

حرص عدد كبير من القائمين على الأعمال الفنية فى الاونة الاخيرة على الترويج للسياحة من خلال التصوير داخل عدد كبير من المحافظات المصرية المختلفة وإبراز الأماكن السياحية والأثرية داخل مصر وفى اليوم العالمى للسياحة نرصد لكم أبرز الأعمال الفنية التى روجت للسياحة ..
فيديو كليب يا بلدنا يا حلوة
حرص الهضبة عمرو دياب والمخرج طارق العريان على الترويج للسياحة من خلال كليب "يا بلدنا يا حلوة" وإبراز جمالها المتأصل في حضارتها ومناطقها الأثرية وشوارعها العتيقة ومبانيها التاريخية وإبراز الهوية المصرية الثقافية والحضارية من خلال الأغنية التي تمثل وجوه المصريين جزءا مهما منها
فيديو كليب ناسيني ليه
حرص الفنان تامر حسنى على تصوير كليبه الأخير "ناسيني ليه" فى عدد من المناطق والمعالم السياحية فى مدينة الإسكندرية، وقد وجهت صفحة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، في فيسبوك الشكر للنجم تامر حسنى على تصوير كليب "ناسيني" بالإسكندرية، بشكل أظهر معالم الإسكندرية.