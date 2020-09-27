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فن

في اليوم العالمي.. أعمال فنية روجت للسياحة المصرية

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 06:02 م
صدى البلد
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شروق حمدى
حرص عدد كبير من القائمين على الأعمال الفنية فى الاونة الاخيرة على الترويج للسياحة من خلال التصوير داخل عدد كبير من المحافظات المصرية المختلفة وإبراز الأماكن السياحية والأثرية داخل مصر وفى اليوم العالمى للسياحة نرصد لكم أبرز الأعمال الفنية التى روجت للسياحة .. 

فيديو كليب يا بلدنا يا حلوة 
حرص الهضبة عمرو دياب والمخرج طارق العريان على الترويج للسياحة من خلال كليب "يا بلدنا يا حلوة" وإبراز جمالها المتأصل في حضارتها ومناطقها الأثرية وشوارعها العتيقة ومبانيها التاريخية وإبراز الهوية المصرية الثقافية والحضارية من خلال الأغنية التي تمثل وجوه المصريين جزءا مهما منها

فيديو كليب ناسيني ليه 
حرص الفنان تامر حسنى على تصوير كليبه الأخير "ناسيني ليه" فى عدد من المناطق والمعالم السياحية فى مدينة الإسكندرية، وقد وجهت صفحة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، في فيسبوك الشكر للنجم تامر حسنى على تصوير كليب "ناسيني" بالإسكندرية، بشكل أظهر معالم الإسكندرية.

ونشرت الصفحة مجموعة من المشاهد من الإسكندرية التى جاءت بالكليب مثل "كوبرى ستانلى" و"مكتبة الإسكندرية"، وغيرها من معالم الإسكندرية، وكتبت على الصورة "شكر خاص للنجم تامر حسنى لتصويره كليبه الجديد فى الإسكندرية، وإظهار معالمها السياحية، مما يهدف لتنشيط حركة السياحة بالإسكندرية".

فيديو كليب 3 دقات 
كما كان كليب أغنية "3 دقات" الذي قدمته كل من يسرا والمطرب آبو، ويعد أكثر الأعمال ترويجا للسياحة الخاصة بمدينة الجونة، وهو العمل الذى تم تنفيذه بمشاركة عدد من النجوم منهم تامر حبيب وشيرين رضا ونبيل عيسى وجميلة عوض وأحمد داش وأحمد مالك. 

وحققت الأغنية نجاحا كبيرا عن طرحها على اليوتيوب وحصل الكليب على أفضل أغنية في عام 2017.


مسلسلي بالحجم العائلى و جراند أوتيل 
مسلسل "بالحجم العائلي " للفنان يحيى الفخراني الذى تم تصويره في مرسى علم، ومسلسل "جراند اوتيل" بطولة عمرو يوسف وأمينة خليل في أسوان"



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